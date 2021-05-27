 

В Пентагоне отказались называть Россию «врагом» США и НАТО

27.05.2021, 2:12, Новости дня
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Никто в Пентагоне не называет Россию «врагом» США и НАТО, сообщил пресс-секретарь американского оборонного ведомства Джон Кирби, комментируя предстоящие учения военных инженеров Сербии и России, которую один из репортеров назвал «врагом» НАТО.

«Никто [в Пентагоне] не называет Россию врагом, это вы сделали, но это не то определение, которое бы мы использовали относительно России», – приводит слова Кирби ТАСС.

Говоря об учениях РФ и Сербии, которая является участницей программы альянса «Партнерство ради мира», Кирби отметил, что не располагает подробностями на этот счет. «Я бы хотел, чтобы эти две независимые страны сами обсуждали эти учения и свои двусторонние отношения», – добавил он. При этом представитель Пентагона подчеркнул, что США ценят участие Сербии в программе «Партнерство ради мира».

Напомним, 15 апреля президент США Джо Байден подписал указ о новых антироссийских санкциях, которые запрещают финансовым учреждениям США покупать российские гособлигации при первичном размещении. Также Вашингтон объявил санкции в отношении шести российских технологических компаний. Под санкции также попали 32 физических лица и объединения. Также стало известно о планах Минюста США найти уязвимости в цепях поставок российских компаний.

Позднее Байден выступил с речью об отношениях с Москвой, заявив, что Соединенные Штаты якобы не стремятся к эскалации напряженности, однако готовы к введению новых санкций. Представитель МИДа Мария Захарова предупредила о «неотвратимом ответе» на новые рестрикции Вашингтона.

23 апреля президент Владимир Путин подписал указ о мерах в отношении государств, совершающих недружественные РФ действия. 14 мая был опубликован перечень недружественных РФ иностранных государств, в который вошли только две страны – США и Чехия. Позже официальный представитель МИДа Мария Захарова рассказала о критериях для включения в список недружественных РФ стран.



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