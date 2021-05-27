Такому урожаю клубники будет рад любой дачник. Я просто смешиваю йод и борную кислоту

Одна из ранних ягод – клубника. Многие дачники очень ожидают ее появления, ведь она хороша и в свежем виде, и в варенье. Многие замораживают ее, чтобы вспомнить холодной зимой о теплом лете. А потому каждый огородник мечтает, чтобы этой ягоды уродилось много. И знаете: мы действительно можем повысим урожайность клубники. Нужно лишь приложить немного стараний. Расскажу о том, как забочусь о клубнике я.

Средство для ускорения роста и развития ягоды

Поскольку эту ягоду мы поедаем в большом количестве, для ухода использую лишь натуральные средства. Это гарантия того, что в каждой ягодке заключается только польза. И на выручку приходят натуральные молочные продукты.

Чтобы создать для растения слабокислую среду в почве – клубнике это нравится – готовлю подкормку из простокваши (или кефира) и воды. Обычно выбираю соотношение 1:2. Поливаю им междурядья – стараюсь лить простоквашу рядом с кустом, а не прямо под корень. Также полученным раствором опрыскиваю растения несколько раз за сезон: когда они начинают расти, после снятия урожая, осенью, когда формируются молодые побеги. Это хорошо стимулирует рост растений, повышает урожайность, в чем я уже неоднократно убеждалась. К тому же опрыскивание не только питает кусты, но и защищает их от тли и клещей.

Еще один секрет – смешиваю простоквашу с перегноем, золой, навозом при подготовке грядок к посадке клубники. Благодаря этому как раз и формируется слабокислая почва, в которой клубника чувствует себя комфортно.

Молоко для продления роста ягод

Можно использовать для ухода за растением и обычное молоко. Я готовлю раствор так: в 10 литрах воды развожу литр свежего молока, добавляю 10 капель йода и 4 г бора. Готовым средством опрыскиваю растения. Клубника благодарит меня за это крупными, сладкими ягодами.

Как видите, получать каждый год большой урожай ароматной, вкусной ягоды не сложно. Просто поделитесь с клубникой молочными продуктами, которые употребляете сами.