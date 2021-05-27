Изучение перспективного фотоэлектрического материала приводит к открытию нового состояния материи

Исследователи из Университета Макгилла получили новое представление о работе перовскитов, полупроводникового материала, который показывает большие перспективы для создания высокоэффективных и недорогих солнечных элементов и ряда других оптических и электронных устройств.

Перовскиты привлекают внимание в последнее десятилетие из-за их способности действовать как полупроводники даже при наличии дефектов в кристаллической структуре материала. Это делает перовскиты особенными, потому что для нормальной работы большинства других полупроводников требуются строгие и дорогостоящие производственные технологии для производства кристаллов, которые являются максимально бездефектными. Команда Макгилла сделала шаг вперед в раскрытии тайны того, как перовскиты справляются с этой уловкой, открывая новое состояние материи.

«Исторически люди использовали объемные полупроводники, которые представляют собой идеальные кристаллы. И теперь, внезапно, этот несовершенный мягкий кристалл начинает работать для полупроводниковых приложений, от фотоэлектрических элементов до светодиодов», — объясняет старший автор Патанджали Камбхампати, доцент кафедры химический факультет Макгилла. «Это отправная точка нашего исследования: как что-то, что имеет дефекты, может работать безупречно?»

Квантовые точки, но не такие, какими мы их знаем

В статье, опубликованной 26 мая в Physical Review Research, исследователи обнаружили, что в объемных кристаллах перовскита происходит явление, известное как квантовое ограничение. До сих пор квантовое ограничение наблюдалось только в частицах размером в несколько нанометров — квантовые точки из славы плоских телевизоров были одним из хваленых примеров. Когда частицы настолько малы, их физические размеры ограничивают движение электронов таким образом, что придает частицам свойства, явно отличающиеся от свойств более крупных кусков того же материала — свойства, которые можно точно настроить для получения полезных эффектов, таких как излучение света. в точных цветах.

Используя метод, известный как спектроскопия накачки / зонда с разрешением по состоянию, исследователи показали, что аналогичный тип ограничения имеет место в объемных кристаллах перовскита бромида цезия и свинца. Другими словами, их эксперименты выявили поведение, подобное квантовым точкам, которое имеет место в кусках перовскита, значительно больших, чем квантовые точки.

Удивительный результат приводит к неожиданному открытию

Работа основана на более ранних исследованиях, которые установили, что перовскиты, кажущиеся твердым веществом невооруженным глазом, обладают определенными характеристиками, которые чаще ассоциируются с жидкостями. В основе этой двойственности жидкость-твердое тело лежит атомная решетка, способная искажаться в ответ на присутствие свободных электронов. Камбхампати проводит сравнение с батутом, поглощающим удар камня, брошенного в его центр. Подобно тому, как батут в конечном итоге остановит камень, считается, что искажение кристаллической решетки перовскита — явление, известное как образование поляронов — оказывает стабилизирующее влияние на электрон.

В то время как аналогия с батутом предполагает постепенное рассеивание энергии, соответствующее переходу системы из возбужденного состояния обратно в более стабильное, данные спектроскопии насоса / зонда фактически показали обратное. К удивлению исследователей, их измерения показали общее увеличение энергии после образования полярона.