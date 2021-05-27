К девушке Протасевича не допустили адвоката. В Беларуси ее держат под стражей уже четыре дня

В дело вступили еще два адвоката. Разрешения на посещение получены двумя адвокатами в 10.00 и 17.00. На момент прибытия адвоката с разрешением в СИЗО КГБ очередь из адвокатов составляла четыре человека. Из-за отсутствия свободных кабинетов адвокат на свидание с Софией Сапегой не попал, рассказал Филанович.

Защита подала жалобу на задержание Сапеги в Следственный комитет Беларуси. Основанием для этого послужило то, что защиту не ознакомили с документами, касающимися задержания. В соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом Беларуси, эту жалобу рассматривают в течение двух суток в суде на закрытом заседании.

Адвокат в жалобе настаивал на обязательной явке Сапеги на судебное заседание для пояснения причин и обстоятельств задержания, сказал Филанович. Он уточнил, что копия жалобы передана в следственный изолятор для вручения Сапеге.

Кроме того, адвокат задержанной сообщил, что попытается снова встретиться с подзащитной 27 мая.

Контекст:

Сапегу задержали в Беларуси 23 мая вместе с Протасевичем. 25 мая ее арестовали на два месяца. Официальное обвинение ей пока не предъявили. Ее подозревали “в совершении уголовно наказуемого деяния”. Содержать Сапегу решили в следственном изоляторе Комитета госбезопасности Беларуси.

МИД РФ 24 мая направил в МИД Беларуси ноту с запросом о подтверждении задержания гражданки России и предоставлении консульского доступа к ней. Российский консул встретился с родителями Сапеги и “рекомендовал адвоката с богатым опытом защиты прав российских граждан”.

Спикер МИД РФ Мария Захарова заявила, что Сапега подозревается в Беларуси в нескольких преступлениях. В каких именно, пока официально не сообщали.

“Новая газета” написала, что Сапеге инкриминируют организацию массовых беспорядков и групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок. В случае перевода Сапеги в статус обвиняемой ей грозит до 15 лет колонии.

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