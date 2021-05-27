 

К девушке Протасевича не допустили адвоката. В Беларуси ее держат под стражей уже четыре дня

27.05.2021, 1:38, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В дело вступили еще два адвоката. Разрешения на посещение получены двумя адвокатами в 10.00 и 17.00. На момент прибытия адвоката с разрешением в СИЗО КГБ очередь из адвокатов составляла четыре человека. Из-за отсутствия свободных кабинетов адвокат на свидание с Софией Сапегой не попал, рассказал Филанович. 

Защита подала жалобу на задержание Сапеги в Следственный комитет Беларуси. Основанием для этого послужило то, что защиту не ознакомили с документами, касающимися задержания. В соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом Беларуси, эту жалобу рассматривают в течение двух суток в суде на закрытом заседании.

Адвокат в жалобе настаивал на обязательной явке Сапеги на судебное заседание для пояснения причин и обстоятельств задержания, сказал Филанович. Он уточнил, что копия жалобы передана в следственный изолятор для вручения Сапеге.

Кроме того, адвокат задержанной сообщил, что попытается снова встретиться с подзащитной 27 мая.

Контекст:

Сапегу задержали в Беларуси 23 мая вместе с Протасевичем. 25 мая ее арестовали на два месяца. Официальное обвинение ей пока не предъявили. Ее подозревали “в совершении уголовно наказуемого деяния”. Содержать Сапегу решили в следственном изоляторе Комитета госбезопасности Беларуси.

МИД РФ 24 мая направил в МИД Беларуси ноту с запросом о подтверждении задержания гражданки России и предоставлении консульского доступа к ней. Российский консул встретился с родителями Сапеги и “рекомендовал адвоката с богатым опытом защиты прав российских граждан”.

Спикер МИД РФ Мария Захарова заявила, что Сапега подозревается в Беларуси в нескольких преступлениях. В каких именно, пока официально не сообщали.

“Новая газета” написала, что Сапеге инкриминируют организацию массовых беспорядков и групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок. В случае перевода Сапеги в статус обвиняемой ей грозит до 15 лет колонии.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

14.01 / Спасающие людей защитные маски несут смерть животным в дикой природе

24.05 / Малиновский – двукратный бронзовый призер чемпионата Италии по футболу

27.12 / Посол США попросил у Санты вакцину от COVID-19. В МИД России ему предложили “Спутник V” от Деда Мороза

25.08 / В Чечне к 2023 году решили построить 40 новых школ

17.04 / Концентрация российских войск у границы с Украиной сейчас гораздо меньше, чем была в 2014 году – Турчинов

28.11 / В Петербурге мужчина погиб под колесами БТР

25.10 / Спецпомощник Рейгана – США любят «дипломатию канонерок» — но она пока никого не убедила

14.01 / США ввели визовые ограничения в отношении ряда должностных лиц Китая

25.11 / Шмыгаль: Бюджет 2020 года будет полностью выполнен и правительство обеспечит финансирование всех выплат для людей

18.03 / Стороны конфликта на Донбассе стали чаще угрожать силовым сценарием – ОБСЕ

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика