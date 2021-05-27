 

В Сирии проходят выборы нового президента. На Западе процесс раскритиковали

27.05.2021, 1:38, Новости дня
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Асад проголосовал в Думе недалеко от столицы Дамаска, сообщило государственное информационное агентство SANA. 

Союзники Асада – Иран, Россия и Беларусь – направили делегации для наблюдения за выборами. Министры иностранных дел США, Великобритании, Франции, Германии и Италии выступили с совместным заявлением, в котором раскритиковали президентские выборы в Сирии, отметила “Немецкая волна”. 

Свободные и справедливые выборы в Сирии должна контролировать ООН. Выборы могут заслужить доверие, если в них будут участвовать все сирийцы, в том числе внутренние беженцы и представители сирийской диаспоры. Также они должны проходить в безопасных условиях без давления, подчеркнули авторы заявления.

Выступая перед журналистами после голосования, Асад отверг эту критику. По его словам, Сирию “совершенно не волнуют такие заявления”.

Контекст:

На прошлых президентских выборах в 2014 году Асад получил почти 89% голосов.

Асад борется с двумя утвержденными правительством оппозиционными кандидатами: бывшим министром по делам парламента Абдуллой Саллумом Абдуллой и главой “Национально-демократического фронта” Махмудом Ахмадом Мерии. По сведениям Al Jazeera, всего 48 человек подали свои кандидатуры на пост президента Сирии, но их заявки отклонили.

В 2018 году в городе Дума в сирийской провинции Восточная Гута произошла химическая атака, ее жертвами могли стать 100 человек. По данным волонтерской организации “Белые шлемы”, бочку с химическим веществом сбросил вертолет.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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