 

Госдума приняла закон о запрете на участие в выборах причастным к экстремизму

27.05.2021, 1:18, Разное
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Государственная Дума в третьем чтении приняла законопроект, запрещающий причастным к деятельности экстремистских или террористических организаций участвовать в выборах. Согласно документу, руководители таких сообществ не смогут избираться в течение пяти лет после решения суда о ликвидации или запрете деятельности, а участники и работники – в течение трех лет.

Причастными к деятельности экстремистских или террористических организаций будут считаться те, кто высказывается (в том числе и в интернете) в поддержку таких сообществ или их мероприятий, перечисляет им деньги или предоставляет имущественную, организационно-методическую или консультативную помощи. Причастность должна будет устанавливаться решением суда.

При этом закон не распространяется на выборы, назначенные до его вступления в силу, на тех, кто помогал таким организациям тогда, когда их деятельность не считалась экстремистской; кто не мог знать о том, что организация ведет экстремистскую деятельность, и чья помощь таким сообществам не была связана с экстремизмом.

“Мы сейчас будем голосовать по закону, который во всем мире, в общем‑то, уже принят”, – отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин во время обсуждения законопроекта.

Напомним, ранее “Дни.ру” писали, что Госдума рассмотрит поправки “Единой России” о бесплатном подключении граждан к газу. Документ планируют принять до конца весенней сессии.



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