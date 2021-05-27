Эксперт рассказал о подводных камнях избирательной системы США

Член Общественной палаты России, журналист Александр Малькевич в рамках спецпроекта «Не валяй бюллетень, Америка» рассказал о недостатках и малоизвестных особенностях электоральной системы США.

«Если вы приходите на избирательный участок, на котором в списках избирателей вас нет, то для попадания в списки достаточно будет заявить, что вы должны в них быть. Благотворительные организации, участвующие в избирательной кампании, имеют право не раскрывать информацию о своих пожертвованиях. На последних президентских выборах республиканцы подали около 60 исков, в которых требовали не продлевать сроки голосования по почте, а также допустить своих представителей к наблюдению за досрочным голосованием. По окончании последних президентских выборов в одном из почтовых отделений были найдены 200 тыс. неотправленных бюллетеней, в другом – 300 тыс. неучтенных, в третьем – 128 тыс. недошедших», – пишет об «особенностях» электоральной системы США Малькевич, которые, по его мнению, сами американские власти обычно стараются не предавать огласке. Проект «Не валяй бюллетень, Америка» опубликован в Telegram-канале ОП России.

Помимо этого, автор сообщает, что исследование и разбор «нюансов» выборной системы США проводило Бюро по демократическим институтам и правам человека, которое является одним из базовых институтов ОБСЕ и занимается обеспечением соблюдения прав и свобод человека, укреплением и защитой демократических институтов.

Как указывает Малькевич, по итогам наблюдательной миссии на последних президентских выборах БДИПЧ опубликовало около 40 рекомендаций для властей США.

«Чтобы обеспечить принцип равенства при голосовании – отказаться от системы выборщиков. Пересмотреть систему формирования избирательных округов таким образом, чтобы обеспечить независимость избирательных комиссий от влияния политических партий. Ратифицировать Конвенцию о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин, а также Конвенцию о правах инвалидов, чтобы защитить избирательные права женщин и инвалидов», – перечислил некоторые из них автор.

Также среди рекомендаций – принять федеральное избирательное законодательство, обеспечивающее единые стандарты электоральных процедур по всей стране. Конгрессу США обеспечить принятие законодательства, направленного на защиту от дискриминации во время выборов расовых и языковых меньшинств. Обеспечить полноценное представительство в Конгрессе жителей округа Колумбия. Пересмотреть систему ограничений избирательных прав граждан, находящихся под уголовным преследованием. Обеспечить соблюдение избирательных прав граждан, в отношении которых не вынесен судебный приговор.

«Я привожу вам меньше половины всех рекомендаций, но даже из них понятно, что для того, чтобы соответствовать демократическим стандартам, избирательная система США должна быть «разобрана на кирпичи» и после этого собрана заново… Это приговор ОБСЕ», – заключил автор.