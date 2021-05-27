Россиянам рассказали о компенсации за моральный вред с курящих соседей

Россияне, страдающие от курящих соседей, могут требовать компенсацию за причиненный моральный вред, сообщил глава Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев.

«В повседневной жизни граждан экологическое благополучие обеспечивается, в том числе правом на защиту от воздействия табачного дыма, и Верховный суд разъяснил, что нарушение этого права в жилых помещениях (например, курящими соседями) влечет обязанность компенсировать моральный вред», – отметил Лебедев, передает РИА «Новости».

Он также добавил, что социальное благополучие, соблюдение права каждого на жизнь и охрану здоровья возможны только в условиях благоприятной окружающей среды, гармоничного взаимодействия между обществом и природой.

По словам председателя ВС России, сохранение окружающей среды, бережное и ответственное использование природных ресурсов обеспечивают экономическое и духовное развитие человечества. «В этой связи защита экологии является одной из основных целей правового регулирования», – сказал он.

Напомним, что распространенность потребления табака среди взрослого населения РФ по итогам 2020 года снизилась на 28%, а среди россиян старше 15 лет – на 21,5%.