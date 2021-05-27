Роскомнадзор пригрозил западным IT- компаниям оборотными штрафами

Руководитель Роскомнадзора Андрей Липов сообщил, что уже этим летом на западные компании, не удаляющие запрещенную в РФ информацию, могут быть наложены оборотные штрафы, если будут зафиксированы повторные нарушения.

«Мы зайдем на эту историю. Что касается оборотных штрафов: по одним нарушениям это – до 1/5 от оборота компании, по другим – до 1/10 оборота компании. Суд определяет размер. Я думаю, что уже этим летом мы будем повторные оборотные штрафы выписывать. Мы планируем», – приводит слова руководителя Роскомнадзора ТАСС.

При этом он подчеркнул, что это произойдет только в случае повторных нарушений.

Липов отметил, что сумму штрафов будет определять суд, скорее всего, речь будет идти о штрафах от оборота компании в России. Он также сообщил, что технологию наложения штрафа предстоит определить «в треугольнике – ФАС, Роскомнадзор, ФНС».

Напомним, во вторник американскую компанию Google оштрафовали на 4 млн рублей за неудаление материалов с запрещенной в РФ информацией. В понедельник Роскомнадзор пригрозил замедлить трафик для сервисов Google из-за недостаточного удаления материалов с запрещенной в РФ информацией.