 

Лукашенко заявил, что «Байдену пришлось оправдываться»

27.05.2021, 0:58, Разное
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…а Путин «звонил и извинялся» за обсуждение Беларуси без его согласия.

Занимающий кресло президента Беларуси Александр Лукашенко заявил, что президент РФ Владимир Путин извинился перед ним за то, что без его согласия обсуждал ситуацию в республике, сообщает госагентство БелТА.

По словам Лукашенко, Владимир Путин и американский лидер Джо Байден во время телефонного разговора успели обсудить Беларусь и, как пишет БелТА, «американскому лидеру пришлось оправдываться».

«В этом плане Путин очень порядочно поступил. Он мне потом звонил и извинялся, что без разрешения обсуждал Беларусь. Я говорю: "Да за это тебе спасибо, что ты ему так сказал"»,

— приводит слова Лукашенко БелТА. Он также добавил, что, по его мнению, если руководители США и РФ хотят обсудить Беларусь, то им лучше сделать это в Минске.

«Хорошо, пусть поговорят о Беларуси. Вот мы с Путиным в пятницу будем Америку обсуждать. Я только не знаю, о чем Байден (Путин-то в теме) будет говорить по Беларуси. Я за него переживаю в том плане, чтобы ему хоть карту дали и он посмотрел, где эта Беларусь находится. Они ведь абсолютно не владеют обстановкой, ситуацией», — пояснил Лукашенко.

Встреча Владимира Путина и Александра Лукашенко состоится 28 мая в Сочи. По словам пресс-секретарь российского лидера Дмитрия Пескова, заявлений по итогам переговоров не планируется.

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Во время встречи в Овальном зале с парламентариями Александр Лукашенко также заявил, что сообщение о минировании самолета Ryanair поступило из Швейцарии с IP-адресов Польши. Власти Швейцарии сообщили, что не знали о «минировании» самолета Ryanair.

Самолет авиакомпании Ryanair 23 мая направлялся из Афин в Вильнюс, но сел в аэропорту Минска из-за сообщения о «минировании» по требованию белорусских диспетчеров в сопровождении истребителя. На борту воздушного судна находился сооснователь телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич: после посадки его задержали. Его подруга, жительница РФ Софья Сапега, по данным ее родителей, летела тем же рейсом и сейчас находится в СИЗО КГБ. Сам Протасевич, по утверждению белорусских силовиков, сейчас в минском СИЗО №1.

Источник: Новая газета



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