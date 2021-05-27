15 снимков, которые наглядно демонстрируют суть разных вещей и разницу между ними

Вот вы знали, что крокодил, аллигатор и кайман – это вовсе не синонимы названия одной и той же зубастой рептилии, а совершенно разные звери? Теперь знаете, как и мы! И так во всем, люди слишком привыкли подменять понятия и называть неправильно разные вещи, потому что им не показали разницу. Что же, будем исправляться, и проводить интересные ликбезы!

Марсоход в сравнении с человеком



В 1965 года на такой жесткий диск можно было записать 4 мегабайта данных. Айфон снизу для сравнения.



Двое мужчин занимаются техническим обслуживанием ветрогенератора



Цвет пива подозрительно похож на цвет средства для мытья полов



Он много лет работает на солнце в шортах и носках. Вспышка камеры сделала контраст ещё более выразительным.



Город не может раскинуться за дорогу, по ней проходит граница с индейской резервацией



Крокодил с узкой мордочкой, справа. А аллигатор – его широкомордый родич слева.



Противоракеты (слева) выстреливают навстречу ракетному залпу (справа)



Волкособы, гибрид волка и собаки, весьма крупных размеров – вот тому пример



Один из близнецов домосед, другой вечно пропадает на улице, поэтому загорелый



С тюленем все в порядке, просто во время сна шерсть на одном боку высохла, а другой остался влажным



Одно и то же место с разницей в несколько часов – вот какая нынче переменчивая погода



Черепашата на фоне ног их матери, огромной слоновой черепахи



Место встречи паводковых вод из реки и чистой океанской воды



Казуар – реально большая и очень опасная птица!

