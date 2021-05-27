 

15 снимков, которые наглядно демонстрируют суть разных вещей и разницу между ними

27.05.2021, 0:52, Разное
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Вот вы знали, что крокодил, аллигатор и кайман – это вовсе не синонимы названия одной и той же зубастой рептилии, а совершенно разные звери? Теперь знаете, как и мы! И так во всем, люди слишком привыкли подменять понятия и называть неправильно разные вещи, потому что им не показали разницу. Что же, будем исправляться, и проводить интересные ликбезы!

Марсоход в сравнении с человеком

В 1965 года на такой жесткий диск можно было записать 4 мегабайта данных. Айфон снизу для сравнения.

Двое мужчин занимаются техническим обслуживанием ветрогенератора

Цвет пива подозрительно похож на цвет средства для мытья полов

Он много лет работает на солнце в шортах и носках. Вспышка камеры сделала контраст ещё более выразительным.

Город не может раскинуться за дорогу, по ней проходит граница с индейской резервацией

Крокодил с узкой мордочкой, справа. А аллигатор – его широкомордый родич слева.

Противоракеты (слева) выстреливают навстречу ракетному залпу (справа)

Волкособы, гибрид волка и собаки, весьма крупных размеров – вот тому пример

Один из близнецов домосед, другой вечно пропадает на улице, поэтому загорелый

С тюленем все в порядке, просто во время сна шерсть на одном боку высохла, а другой остался влажным

Одно и то же место с разницей в несколько часов – вот какая нынче переменчивая погода

Черепашата на фоне ног их матери, огромной слоновой черепахи

Место встречи паводковых вод из реки и чистой океанской воды

Казуар – реально большая и очень опасная птица!



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