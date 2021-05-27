Engine Biosciences расширяет свой портфель цифровых открытий лекарств с раундом $ 43 млн

Открытие лекарств — это большая и развивающаяся область, охватывающая как амбициозные стартапы, так и миллиардные игроки Big Pharma. Engine Biosciences — одна из первых, сингапурская компания с опытной командой основателей и другим подходом к поиску новых терапевтических средств, и она только что собрала 43 миллиона долларов для продолжения роста.

Открытие цифровых лекарств в целом означает крупномасштабный анализ биологических данных, таких как гены, экспрессия генов, структуры белков, сайты связывания и тому подобное. Там, где он в прошлом упирался в стену, не на цифровой стороне, где может быть сгенерировано любое количество вероятных молекул или процессов, а на следующем этапе, когда эти понятия необходимо проверить in vitro. Таким образом, новое поколение биотехнологических компаний работает над интеграцией этих аспектов.

Engine делает это с помощью пары инструментов, которые он назвал NetMAPPR и CombiGEM. NetMAPPR — это огромная поисковая машина для генов и взаимодействий генов, в которой особое внимание уделяется «ошибкам», которые могут стать плацдармом для молекулы или лечения. CombiGEM похож на процесс массового генетического тестирования, который может одновременно изучать тысячи комбинаций генов и редактировать больные клетки, обеспечивая быстрое экспериментальное подтверждение целей и эффектов, предлагаемых цифровой стороной. Компания специализируется на противораковых препаратах, но по мере того, как они становятся жизнеспособными, изучает другие области.

«Акцент на взаимодействиях генов отличает их подходы», — сказал соучредитель и генеральный директор Джеффри Лу.

«Взаимодействие генов актуально для всех болезней, а при раке, на котором мы сосредоточены, — проверенный подход к эффективным точным лекарствам», — пояснил он. «Например, есть четыре одобренных препарата, нацеленных на фермент PARP в контексте мутации в гене BRCA, который меняет лечение рака для миллионов людей. Фундаментальный принцип этой точной медицины основан на понимании взаимодействия генов между BRCA и PARP ».

В 2018 году компания собрала посевной капитал в размере 10 миллионов долларов и с тех пор занимается своим делом, но ей нужно больше денег, если она собирается вывести некоторые из этих вещей на рынок.

«У нас уже есть химические соединения, направленные на новую биологию, которую мы обнаружили», — сказал Лу. «Это эффективные прототипы лекарств, которые проявляют противораковое действие на больные клетки. Нам необходимо доработать и оптимизировать эти прототипы, чтобы получить подходящего кандидата для поступления в клинику для тестирования на людях ».

Прямо сейчас они работают с другими компаниями, чтобы сделать следующий шаг от автоматизированного тестирования, то есть тестирования на животных, чтобы расчистить путь для испытаний на людях.

Эксперименты CombiGEM — их сотни тысяч — также производят большой объем данных, и они делятся и сотрудничают в этом направлении с несколькими медицинскими центрами по всей Азии. «Мы создали то, что мы считаем крупнейшим сборником данных, связанных с взаимодействием генов в контексте актуальности рака», — сказал Лу, добавив, что это имеет решающее значение для успеха алгоритмов машинного обучения, которые они используют для прогнозирования биологических процессов.

Раунд на 43 миллиона долларов был возглавлен Polaris Partners с участием новичков Invus и большого списка существующих инвесторов. Деньги пойдут на необходимое тестирование и оформление документов, связанных с выводом на рынок нового препарата на основе многообещающих потенциальных клиентов.

«У нас есть низкомолекулярные соединения для наших ведущих онкологических программ с данными экспериментов in vitro (на раковых клетках). В этом году мы совершенствуем химию и расширяем исследования », — сказал Лу. «В следующем году мы ожидаем, что наш первый кандидат на лекарство войдет в позднюю доклиническую фазу разработки и нормативной работы для IND (исследуемое новое лекарство), поданной в FDA, и начнет клинические испытания в 2023 году».

Это долгий путь до испытаний на людях, не говоря уже о широком использовании, но это риск, на который пойдет любой стартап по открытию новых лекарств. Висящая перед ними морковь — это не только возможность продукта, который может принести миллиарды доходов, но, возможно, спасти жизни бесчисленного количества больных раком, ожидающих новых методов лечения.