Twitter дразнит о своем предстоящем «премиальном» сервисе, который он планирует выпустить по всему миру.

Вы бы заплатили за обновленный Twitter? Это вопрос Twitter скоро ответит, когда он представит новую услугу подписки, которая представит пользователям расширенный набор функций, доступный только для платных подписчиков. Это другое предложение, чем Twitterранее анонсированные планы подписки Super Follow, которые позволят пользователям подписываться на отдельных авторов для доступа к эксклюзивному контенту. Вместо этого новая служба подписки будет нацелена на Twitterопытные пользователи, которые достаточно часто пишут твиты или иным образом взаимодействуют с продуктом до такой степени, что они готовы платить, чтобы сделать еще больше.

Twitter уже широко намекнула на свои предстоящие планы подписки, заявив Bloomberg в феврале, что будет «исследовать и экспериментировать» с способами диверсификации своих доходов помимо рекламы в 2021 году и в последующий период. Twitter реклама составляет 85% дохода, но Twitter часто сталкивается с замедлением или неизменным ростом числа пользователей. Это побудило компанию рассмотреть новые способы извлечения большего количества денег от существующих пользователей. Он сообщил Bloomberg, что этот план «может включать подписку» и другие подходы, которые предоставляют предприятиям и пользователям доступ к «уникальным функциям».

Компания также подтвердила свой интерес к подписке во время Twitter Позднее в том же месяце «День аналитика» заявил, что «поэкспериментирует с подписками». И это Twitter Счет по связям с инвесторами твитнул в марте что он будет «публично тестировать продукты по подписке».

Но пока единственный продукт подписки Twitter полностью детализировал Super Follow, о котором также было объявлено во время мероприятия Analyst Day. Он не уточнил, как будут выглядеть другие его тесты подписки, и не предоставил никакого смысла относительно того, когда они выйдут за пределы тестов, которые начнут развертываться. «В течение этого года. »

Что мы знаем о TwitterУсилия России на этом конкретном фронте не исходят из официальных источников.

Вместо этого он исходит от исследователь приложений Джейн Манчун Вонг, которые в начале этого месяца собрали не только Twitterподписка премиум-класса предлагает не только само название, но и его название и цену. Она нашла план предстоящей подписки, который в настоящее время называется «Twitter Синий »будет стоить 2,99 доллара в месяц и будет включать доступ к новым функциям, таким как коллекции закладок и возможность отмены твитов, Twitter ранее подтвержденные CNET, проходят испытания.

Однако, когда сайт технических новостей The Verge спросил: Twitter комментировать Twitter Синий, компания отказалась.

На этой неделе на конференции JP Morgan Global Technology, Media и Communications Twitter изложил вещи немного яснее.

Вместо того, чтобы туманно намекать на предстоящие «эксперименты» или тесты, которые предоставят пользователям «людей и компании любого размера доступ к уникальным функциям», как уже говорилось ранее (надо любить корпоративную речь!), Twitter Финансовый директор Нед Сегал сообщил инвесторам, что его новая «услуга премиум-класса» будет нацелена на людей, которые используют Twitterсервис — «а нам за это платят».

Сигал отметил, что это премиальное предложение было одним из двух типов подписок, которые Twitter уже в разработке, другой — Super Follows.

Премиум-сервис также казался менее «экспериментом», чем когда Twitter ранее обсуждал его планы. В более ранних заявлениях казалось, что Twitter начал какой-то исследовательский проект, чтобы увидеть, есть ли вообще спрос на Twitter премиум подписка на всех. Формулировка, которую компания использовала в прошлом, не проясняет, насколько серьезными были эти усилия.

Сегал сказал, что компания предложит дополнительную информацию о Twitterпремиум-сервис в ближайшие месяцы. Он проверит сервис, чтобы узнать больше, но затем, по его словам, он «в конечном итоге представит его людям по всему миру».

Это не «эксперимент» — это дорожная карта.

Twitter не заменит основной бесплатный продукт, который он предлагает, если вы были обеспокоены. Он это тоже прояснил. Он предоставит премиум-функции «поверх [Twitter’s] установка на постоянное совершенствование бесплатной версии сервиса, к которой у всех будет и дальше будет доступ ».

Twitter не нужно слишком сильно настраивать новое предложение, так как уже было проведено много предварительных исследований о том, какие функции наиболее интересны пользователям, в том числе с помощью опросов пользовательской базы еще в 2020 году. Неудивительно, что опция Undo Tweet — as как можно ближе к кнопке «редактировать», она была среди тех функций, которые пользователи больше всего хотели.

Пока Twitter на самом деле не сказал того, чего мы еще не знали, благодаря предположениям, утечкам и расплывчатым подтверждениям в прошлом, приятно видеть, что это изложено более прямолинейно, как предстоящий продукт, предназначенный для пользователей по всему миру.

«Мы хотим быть уверенными в том, что у нас есть устойчивый бизнес для нашей выгоды, но также и для пользы людей, пользующихся услугами», — сказал Сегал.

Остается вопрос: Twitterпользователи фактически подпишутся.