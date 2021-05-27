На пляже в Британии обнаружили почти тонну кокаина

960 кг кокаина выбросило на берег в водонепроницаемых мешках, привязанных к спасательным жилетам. Общую стоимость наркотиков, “если продавать их на улицах Великобритании”, оценили в £80 млн ($113,3 млн).

Две партии таких мешков нашли прохожие на пляжах неподалеку от Гастингса и Ньюхейвена и сообщили полиции Сассекса.

В агентстве предполагают, что наркотик был произведен в Южной Америке. Как он попал на английские пляжи и каким был конечный пункт назначения, правоохранители еще не знают, но надеются на помощь международных партнеров в расследовании.

“Очевидно, что потеря партии такого размера нанесет серьезный удар по вовлеченным преступным сетям”, – считает начальник отделения NCA Мартин Грейс.

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