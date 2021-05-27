 

Дуда: Россия – не нормальная страна, это государство-агрессор

27.05.2021, 0:40, Новости дня
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Дуда отметил, что то, что Россия делала в Абзахии и Южной Осетии, она также совершила с украинскими Крымом и частью Донецкой и Луганской областей, которые сегодня оккупированы.

“Российские агрессивные имперские действия, которые лишают людей возможности развития, отнимают нормальную жизнь, приводят к разрушению государств, приводят к военной ситуации, когда люди умирают или получают ранения, – это действия, которые не могут быть приняты международным сообществом. Россия – не нормальная страна, это не страна, которая ведет себя нормально. Это государство-агрессор, и это можно увидеть в таких местах”, – сказал он.

Президент Польши подчеркнул, что “это требует решительных действий со стороны международного сообщества”.

Контекст:

8–12 августа 2008 года между Россией и Грузией произошел вооруженный конфликт. Российские войска совместно с южноосетинскими формированиями вытеснили грузинские войска из Южной Осетии, которая официально является частью Грузии, временно заняв ряд прилегающих к конфликтной зоне районов Грузии. Позже Россия признала независимость Южной Осетии и Абхазии. После конфликта Россия и Грузия прекратили дипломатические отношения.

Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к Российской Федерации не признается Украиной и большинством стран мира.

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства. По данным ООН, за время конфликта погибло около 13 тыс. человек.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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