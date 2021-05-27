Евросоюз может в июне ввести секторальные санкции против Беларуси. Под угрозой производители калия – Bloomberg

Санкции могут затронуть предприятия по производству калия, ключевого для страны товара на экспорт с большой долей спроса в ЕС. В санкционный список собираются добавить причастных к инциденту с самолетом Ryanair. Министры иностранных дел стран блока 21 июня должны утвердить перечень, отметило агентство.

По словам чиновника, помимо санкций, некоторые государства – члены ЕС отзовут авиационные соглашения с Беларусью. Под санкции может попасть государственная авиакомпания “Белавиа”.

Аналитик банка “ВТБ Капитал” Елена Сахнова сказала в комментарии Bloomberg, что вводимые санкции не позволят европейским компаниям торговать с предприятиями белорусской калийной промышленности. Беларусь сможет переключиться с Европы на другие рынки, в первую очередь на Азию. Это может вызвать краткосрочное повышение цен на калий в Европе, поскольку Беларусь обеспечивает около 25% потребности региона.

Контекст:

Истребитель белорусских ВВС 23 мая по поручению считающего себя президентом Беларуси Александра Лукашенко был поднят “для сопровождения” самолета Ryanair, который следовал из Афин в Вильнюс. Власти Беларуси утверждали, что причиной посадки в Минске стало сообщение о минировании судна (впоследствии взрывчатых веществ на борту не нашли).

После проверки белорусские спецслужбы сняли с рейса и задержали Протасевича и его девушку Софию Сапегу. Паблик NEXTA получил широкую известность летом прошлого года благодаря освещению и координации протестов, которые начались после оглашения результатов выборов президента страны.

Как рассказали пассажиры, Протасевич запаниковал, когда узнал о посадке самолета в Минске. Когда его начали обыскивать и пассажиры спросили у него, что происходит, тот ответил: “Здесь меня ждет смертная казнь”. Издание TUT.BY уточнило, что журналиста в Беларуси обвиняют по трем статьям Уголовного кодекса, самое суровое наказание по инкриминируемым статьям – 15 лет лишения свободы (организация массовых беспорядков).

Протасевич вечером 24 мая записал видео, в котором сказал, что находится в СИЗО №1 в Минске и дает признательные показания “по факту организации массовых беспорядков в Минске”.

Страны ЕС, США, Канада, Украина и другие государства осудили действия властей Беларуси и призвали немедленно освободить задержанных.

Главы стран Евросоюза 25 мая договорились о расширении санкций против Беларуси из-за задержания Протасевича. За день до этого Европейский совет призвал запретить белорусским авиакомпаниям использовать воздушное пространство европейских стран.

Кабинет Министров Украины принял решение прекратить авиасообщение с Беларусью с 26 мая. МИД Беларуси направил Украине ноту протеста из-за этого “возмутительного решения”.

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