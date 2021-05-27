 

Польский политолог – позволяя достроить «Северный поток — 2», США рискуют Восточной Европой и собственной репутацией

27.05.2021, 0:30, Новости дня
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Отказавшись от санкций в отношении «Северного потока — 2», США нанесли не только серьёзный ущерб своей репутации и имиджу, но и дали Москве своего рода «зелёный свет» на закрепление своей сферы влияния в Восточной и Центральной Европе, уверен польский политолог Пшемыслав Муравский вель Граевский. В интервью wPolityce он отметил, что именно этот регион Европы втридорога заплатит за ошибочное желание США прийти к соглашению с Россией.


Reuters

Отказ США от санкций в отношении газопровода «Северный поток — 2», по сути, означает завершение строительства немецко-российского проекта и предоставление Москве возможности шантажа стран Восточной Европы, в первую очередь Украины, уверен польский политолог Пшемыслав Журавский вель Граевский.  

В интервью порталу wPolityce он объясняет, что, несмотря на то что Киев уже не покупает газ у Москвы, транзит российского газа через украинскую территорию по прежнему продолжается. Именно это обстоятельство, по мнению польского эксперта, выступает в качестве серьёзного препятствия для осуществления Москвой крупномасштабной военной операции. Кремль прекрасно отдаёт себе отчёт в том, что в случае такой операции Киев в одночасье перекроет транзит газа, в итоге западные страны его не получат, а РФ потеряет много денег.

«Если русские достроят «Северный поток — 2», то они смогут перебросить всю, или хотя бы значительную часть транзита, на него — и тогда тормоз исчезнет. Это, конечно, также выступает в качестве того элемента, который повышает шансы возможного шантажа в отношении Польши, Белоруссии и всех транзитных стран на этом пути. Именно таково материальное измерение ситуации, но, конечно, есть и её политический аспект», — добавляет он. 

Польский политолог обращает внимание на то, что решение США автоматически наносит удар по их престижу и авторитету в качестве союзника в Центральной Европе. Более того, эксперт считает, что, хотя военные обязательства американской стороны по прежнему остаются в силе, в будущем Центральная Европа будет менее ориентирована на США. По его мнению, доверие к американским декларациям серьёзно пострадает, потому что, даже подвергая критике газопровод «Северный поток — 2», США снова стремятся искать соглашения с Россией. Несомненно, США многое потеряют в глазах поляков, прибалтов, украинцев и, возможно, белорусов — то есть тех, кто «подвергается российской угрозе». 

Журавский вель Граевский уверен, что это второй сигнал к поиску соглашения с Россией со стороны США. В качестве первого он называет продление по сути нового договора СНВ-III фактически на условиях России, который Байден, в отличие от Трампа, подписал не задумываясь.  Вашингтон считает крайне необходимым поиск общих сфер сотрудничества с Россией как в вопросах климата и терроризма, так и в борьбе с пандемией коронавируса. 

«Всё это указывает на то, что политика США в отношении РФ — поиск modus vivendi, своего рода соглашения, которое уже закрепилось в традиции новых президентов США. Каждый из последних американских лидеров пытался заключить какое-то соглашение с Россией в надежде отдалить её от Китая», — поясняет он. 

В истории с «Северным потоком — 2» польский политолог находит некий элемент 
политики в отношении Германии. Видимо, сегодня для американцев трансатлантическое единство имеет большую ценность, нежели жёсткая политика в отношении РФ — потепление отношений с Германией они ставят выше, чем наказание РФ «за агрессию».

«Эта политика обречена на провал. Американцы, как можно заметить, не обладая возможностью предвидеть это, должны убедиться в этом на собственном опыте. Другими словами, сблизиться с Германией и разглядеть, что Германия не хочет играть ту роль, которую американцы хотели бы, чтобы она играла. Она не хочет брать на себя ответственность за безопасность и стабильность в Центральной и Восточной Европе», — разъясняет эксперт. Он также в очередной раз подчёркивает, что отказ США от санкций — это большая ошибка, стимул для новой агрессии России, за которую скорее всего придётся дорого расплачиваться именно странам Центральной Европы. 

В интервью Журавский вель Граевский напоминает, что газопровод «Северный поток — 2» — это не только экономический, но и геополитический проект, поэтому он обращает внимание на то, что шаг со стороны США Москва может посчитать своего рода «зелёным светом» на закрепление своей сферы влияния в Восточной и Центральной Европе. Он напоминает, что Обама хотел осуществить перезагрузку отношений с Россией, когда не было российского вторжения на Украину или оккупации Крыма*. 

«Теперь у нас есть новый контекст недавней военной эскалации вокруг украинских границ, и можно даже выдвигать тезисы насчёт того, что эта операция по повышению уровня военной напряжённости вокруг Украины была направлена ​​на обмен деэскалации и вывода войск на американское согласие на немецко-российскую инвестицию», — говорит он. 

Политолог утверждает, что сегодня РФ понимает, что в её руках находится эффективный инструмент воздействия на Запад: военный шантаж и военная агрессия. Они действенны в отношении как Германии, так и США, поэтому РФ и впредь будет их практиковать. «…Чем больше будет признаков слабости и готовности пойти на уступки со стороны Запада, тем больше будут масштаб российских действий, их частота и серьёзность. Ситуация развивается в плохом направлении», — резюмирует он. 

* Крым вошёл в состав РФ после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ). 



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