Ozon купил «Оней банк»

Российский онлайн-ретейлер Ozon завершил сделку по приобретению «Оней банка» у Совкомбанка, сообщили в пресс-службе компании.

«Озон объявляет о завершении сделки по приобретению 100% уставного капитала ООО «Оней Банк» у Совкомбанка», – приводит текст сообщения компании ТАСС.

Общая сумма сделки составила около 615 миллионов рублей. Сделка была одобрена Центробанком 29 апреля 2021 года. Ozon рассчитывает, что покупка банка позволит компании получить банковскую лицензию, расширить спектр и повысить качество финансовых услуг. На начало ноября 2020 г. активы «Оней банка» по РСБУ составили 1,7 млрд руб.

Напомним, в декабре 2020 года Ozon по итогам IPO и частного размещения привлек 1,2 млрд долларов, выпустив в общей сложности 42,45 млн новых обыкновенных акций. При этом компания рассчитывала привлечь около 1 млрд долларов.