 

Самолетам «Белавиа» запретили летать над Словакией

27.05.2021, 0:18, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Словакия запретила самолетам «Белавиа» использовать аэродромы республики и летать в воздушном пространстве страны, сообщил словацкий министр иностранных дел Иван Корчок.

«Словакия, выполняя решение руководства Евросоюза, запрещает полеты над своим воздушным пространством и использование аэропортов [республики самолетами] «Белавиа». Это однозначный ответ на недопустимые действия и нарушение [международных] правил белорусским режимом», – приводит слова словацкого министра ТАСС.

Накануне Варшава запретила самолетам белорусских авиакомпаний входить в воздушное пространство Польши. В тот же день Хельсинки запретили «Белавиа» полеты в Финляндию, а Стокгольм отменил разрешение для «Белавиа» полеты в Швецию. Ранее авиасообщение с Белоруссией ограничили Латвия и Франция.

Напомним, самолет Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, 23 мая совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании. Данные о минировании оказались ложными. При этом был задержан находившийся на борту Роман Протасевич – основатель признанного в Белоруссии экстремистским оппозиционного Telegram-канала. Также задержана его девушка, гражданка России Софья Сапега, признавшаяся в публикации персональных данных сотрудников МВД Белоруссии.

Брюссель в ответ на действия Минска собрался запретить авиакомпаниям Белоруссии летать над территорией ЕС, европейским компаниям рекомендовано отказаться от полетов над Белоруссией.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

01.10 / Немцы считают, что Германия должна активнее отстаивать свои интересы перед США и Китаем

28.10 / Довыборы в Раду в округе №208 выиграл Гунько – данные ЦИК

17.07 / Опубликован обновленный график вывозных авиарейсов для россиян

05.11 / Спрогнозировано увеличение добычи ископаемых в РФ в 1,5 раза за счет Арктики

28.10 / Река Грязная в Приморье стала ярко-зеленой

08.02 / В Москве подали заявку на проведение митинга в поддержку Навального 23 февраля

08.08 / В полиции рассказали, где в Украине чаще всего нарушали карантин

06.07 / Владимирские власти разрешили открыть крупные торговые центры

22.08 / Из здания КГБ Беларуси через форточку в туалете убежал задержанный

17.07 / Британский суд отложил решение по долгу Украины перед Россией

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика