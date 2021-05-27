Братья по посадкам

Лукашенко подписал ряд новых репрессивных законов. Они не так сильно отличаются от текущего российского законодательства.

В понедельник Александр Лукашенко, признанный ЦИК Беларуси президентом республики, принял ряд поправок в законодательство, серьезно ограничивающих деятельность СМИ, а также проведение массовых мероприятий. Журналистам теперь нельзя будет публиковать опросы общественного мнения, если они не были согласованы с властями, освещать «несанкционированные мероприятия», а государство сможет ограничивать работу сетей электросвязи в случае угрозы «национальной безопасности». Корреспондентка «Новой» разобралась в новых законах Беларуси и обсудила с юристами, чем они отличаются от тех, что существуют в России.

Новые законы против СМИОпросы и ссылкиБЕЛАРУСЬ

В поправках в закон о СМИ Беларуси был расширен перечень информации, которую запрещено распространять в средствах массовой информации и на интернет-ресурсах. После вступления в силу новой версии закона журналистам будет запрещено публиковать результаты социологических опросов на общественно-политическую тематику, которые проводили без согласования с властями, а также гиперссылки на сообщения и материалы, содержащие «запрещенную» информацию.

РОССИЯ

В РФ пока можно публиковать опросы общественного мнения. Зато Роскомнадзор также имеет достаточно жесткую позицию по отношению к гиперссылкам. В ведомстве считают, что наличие на сайте издания гиперссылки на материал с противоправным контентом равноценно распространению такого контента. Кроме того, в РФ СМИ несут ответственность за публикацию ссылок на материалы, содержащие нецензурную лексику.

«Несанкционированные митинги»БЕЛАРУСЬ

Поправки в закон о СМИ запрещают журналистам освещать и вести прямой эфир с несанкционированных акций для их «популяризации или пропаганды». Запрет касается и простых граждан.

РОССИЯ

В РФ журналисты пока могут освещать несогласованные акции, однако на них им приходится соблюдать ряд правил. Согласно поправкам в закон «О митингах», принятым Госдумой в конце 2020 года, сотрудники СМИ, освещающих публичные мероприятия, обязаны иметь при себе паспорт, документ, подтверждающий статус журналиста, а также «явно видимый отличимый специальный знак» — зеленый жилет с надписью «пресса» и специальный бейдж, которые разработали МВД, Роскомнадзор (РКН) и Союз журналистов (СЖР).

В реальности соблюдение требований не освобождает журналистов от внимания полиции. После акции в поддержку политика Алексея Навального 21 апреля силовики пришли к нескольким журналистам, освещавшим несогласованный митинг. В отделе у них проверяли редакционное задание, а также другие документы, после чего отпускали. Среди журналистов, за которыми пришли сотрудники полиции, оказались корреспондент радиостанции «Эхо Москвы» Олег Овчаренко, спецкор «Медузы»* Кристина Сафонова, журналист телеканала «Дождь» Алексей Коростелев и другие. В понедельник на главного редактора телеграм-канала Baza Никиту Могутина составили протокол за участие в акции в поддержку Алексея Навального 21 апреля. Могутин утверждает, что работал на митинге как журналист.

Иностранные учредители СМИБЕЛАРУСЬ

Новый закон запрещает иностранным гражданам и юрлицам создавать СМИ на территории Беларуси.

РОССИЯ

С 2016 года в РФ закон «О СМИ» ограничивает долю иностранного капитала в российских медиа на уровне 20%.

Правила аккредитацииБЕЛАРУСЬ

Закон дает возможность лишить аккредитации журналиста, если он будет распространять сведения, порочащие деловую репутацию организации, его аккредитовавшей.

РОССИЯ

Как поясняет Светлана Кузеванова, старший юрист Центра защиты прав СМИ (организация внесена Минюстом в список иноагентов. — Ред.), в законе «О СМИ» еще с момента его принятия в 1991 году есть норма, которая позволяет лишить аккредитации журналиста, если он нарушает правила аккредитации или же распространяет недостоверные сведения, порочащие деловую репутацию организации, которая его аккредитовала (статья 48 закона «О СМИ»). Распространение порочащих сведений обязательно должно быть подтверждено решением суда, вступившим в законную силу. При этом, по словам юриста, в судебной практике это основание используется крайне редко.

Блокировки «вредителей»БЕЛАРУСЬ

После внесения поправок Генпрокурор сможет ограничивать доступ к интернет-ресурсам, публикующим информацию, наносящую «вред национальным интересам».

РОССИЯ

В РФ порядок блокировок очень разветвленный, отмечает Светлана Кузеванова. На данный момент есть порядка двадцати оснований, по которым могут заблокировать интернет-ресурс. Блокировка может проходить как по решению суда, так и внесудебно. Внесудебная блокировка проводится Роскомнадзором по требованию Генеральной прокуратуры. Роскомнадзор, исполняя эти требования, передает информацию операторам связи и провайдерам хостинга, и осуществляется блокировка. Владелец заблокированного ресурса может обжаловать это решение. Внесудебная блокировка используется в случае публикации призывов к массовым беспорядкам, либо к осуществлению экстремистских действий, либо к участию в несогласованной акции.

Закрытие СМИ без судаБЕЛАРУСЬ

После принятия поправок мининформ получил право прекращать выпуск СМИ (раньше это можно было сделать лишь по суду).

РОССИЯ

По словам Кузевановой, в РФ прекратить выпуск СМИ или приостановить его деятельность может либо учредитель, либо суд. Выйти с иском в суд может, к примеру, Роскомнадзор, если посчитает, что есть основания для прекращения деятельности медиа. Без суда это пока в любом случае сделать невозможно.

Фото: Наталия Федосенко / ТАСС

Новые законы, ограничивающие проведения митинговОграничение на инфраструктуруБЕЛАРУСЬ

Согласно закону «О массовых мероприятиях», для «предупреждения ситуаций, создающих угрозу национальной безопасности» местные органы власти и правоохранительные органы теперь смогут приостанавливать работу инфраструктуры (торговых объектов, предприятий общественного питания, общественного транспорта, ярмарок, организаций всех форм собственности) в местах проведения массовых мероприятий и по маршрутам их участников.

РОССИЯ

По словам адвоката «Агоры» Леонида Соловьева, в соответствии с законом «О полиции», в случае если при проведении массовых мероприятий возникает опасность массовых беспорядков, сотрудники полиции имеют право на то, чтобы прекращать или координировать работу транспорта, имеют право блокировать участки местности и помещения (то есть фактически приостановить работу предприятий, которые его занимают). Примеры исполнения этого закона можно было увидеть этой зимой. Во время акции в поддержку Алексея Навального 31 января в Москве по требованию полиции закрыли семь станций метро и ряд улиц. Закрытие метро и блокировку улиц производили и на других акциях.

Разрешения на массовые мероприятияБЕЛАРУСЬ

Поправки разрешают проводить все массовые мероприятия исключительно на основании разрешения местных органов. Уведомительный порядок исключается.

РОССИЯ

Согласно закону «О митингах», в РФ действует уведомительный порядок проведения массовых мероприятий. Организатору митинга не требуется разрешение, достаточно просто подать уведомление в орган местного самоуправления не раньше 15 и не позднее 10 дней до дня его проведения. Если власти не ответят в соответствующий срок, массовое мероприятие можно спокойной проводить. При этом отказать в согласовании акции можно только в том случае, если уведомление подано лицом, которое в соответствии с Федеральным законом не вправе быть организатором публичного мероприятия. Если человек по закону может выступать организатором массового мероприятия, власти могут только предложить изменить время и место проведения акции в течение трех дней со дня получения уведомления (п. 2 ч. 1 ст. 12 закона «О митингах»).

Журналисты не могут митинговатьБЕЛАРУСЬ

Согласно новым поправкам, журналисты при исполнении своих обязанностей больше не смогут выступать в качестве организаторов или участников массовых мероприятий.

РОССИЯ

Поправки в закон «О митингах» запрещают журналистам, присутствующим на публичном мероприятии в целях осуществления своей профессиональной деятельности, целый ряд вещей:

выполнять функции по организации и проведению массового мероприятия;

проводить агитацию в поддержку или против целей публичного мероприятия;

организовывать сбор пожертвований, подписей под резолюциями, требованиями и другими обращениями граждан;

принимать непосредственное участие в обсуждении и принятии решений, иных коллективных действиях в соответствии с целями публичного мероприятия.

Запрет на краудфандингБЕЛАРУСЬ

После вступления закона в силу в стране будет запрещено собирать средства для возмещения штрафов, которые правоохранители наложили за нарушение порядка проведения массовых мероприятий.

РОССИЯ

В РФ ограничений на сбор штрафов нет, это можно делать абсолютно свободно. По словам Соловьева, ограничением для сбора может стать внесение лица, собирающего деньги, в список экстремистов. Однако выражено это ограничение будет в том, что человек, внесенный в список, не сможет получать деньги на свою карту. Для остальных граждан, по словам адвоката, никаких ограничений нет.

Запрет на призывыБЕЛАРУСЬ

Теперь в стране закрепляется ответственность политических партий и общественных объединений за публичные призывы своих руководителей и членов руководящих органов к организации и проведению массового мероприятия до получения разрешения на его проведение.

РОССИЯ

Как было уже сказано выше, в РФ действует уведомительный порядок проведения массовых мероприятий. Однако, по словам Леонида Соловьева, если после отказа властей проводить акцию в определенном месте организаторы решат сохранить площадку, к ответственности за призывы участвовать в несогласованной акции могут привлекать всех, от физических лиц до юридических. Так что если участвовать в акции будет агитировать частная компания, власти вправе наложить штраф и на нее.

Закон об электросвязиБЕЛАРУСЬ

Поправки в закон об «Электросвязи» позволяют государству «ограничить работу электросвязи в стране» в случае «угрозы национальной безопасности».

РОССИЯ

С 2019 года в РФ действует закон о «Суверенном интернете». По нему Роскомнадзор может определять правила маршрутизации трафика российских операторов через свое оборудование. При «угрозах целостности, устойчивости и безопасности» позволит перейти в режим централизованного управления сетью (как интернета, так и сети связи общего пользования) (ст. 65.1 закона «О связи»).

Дарья Козлова

* Включено Минюстом в перечень СМИ, выполняющих функцию иностранного агента

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