Премьер-министр России подарил президенту Туркменистана его портрет от студии Monro-Art и финку НКВД

В среду, 26 мая, состоялась внеплановая официальная встреча премьер-министра России Михаила Мишустина и президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова.

На ней обсуждались детали строительства нового терминала для доставки газа через Каспийское море в Россию.

Проект под “Жидкий Каспийский груз” должен обеспечить сжижением природным газом Астраханскую область, в которую уже 10 лет не могут провести газопровод из-за его нерентабельности.

После подписания договоров Мишустин передал Бердымухамедову подарок от лица России — портрет президента Туркменистана, заказанный в Monro-art, и личный подарок от министра обороны Сергея Шойгу – нож-финку НКВД. Также небольшой презент передали внукам президента в виде сертификата на обучение в онлайн университете SkillBox.

По словам делегации правительства, подарки тщательно выбирались на протяжении долгого времени, чтобы продемонстрировать дружественные намерения России в отношении Туркменистана.

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