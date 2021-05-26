Причина не только в деньгах: почему женщины выбирают мужчин вдвое старше себя (реальная история и мнение психолога)

В современном мире укрепилась тенденция, когда женщина выбирает мужчину вдвое старше себя. Девочки развиваются гораздо быстрее мальчиков, поэтому в школьные и юношеские годы они засматриваются на представителей противоположного пола зрелого возраста. Но если партнер старше на 10-15 лет или годится в отцы, то причиной такого поведения является не физиология. Подобный стиль отношений психологи связывают со множеством факторов.

Исповедь одной женщины: “Он годится мне в отцы”

На выходных я хожу на приморскую площадь в моем родном городе Сочи, чтобы просто сменить обстановку после напряженной рабочей недели, развеяться. Как правило, я отдыхаю в одиночестве, созерцая, как шумные компании весело проводят время поблизости. Однажды на пляже мое внимание привлек мужчина. Он был высоким, темноволосым, с глубокими синими глазами.

Я в этом взгляде утонула стразу, но он меня не замечал. Прошло достаточно много времени, прежде чем я решилась к нему подойти. Я заговорила первой, отмечая, какой на небе шикарный закат. Предложила выпить коктейль в кафе на набережной, но мужчина не захотел. Я судорожно искала способ заинтересовать собеседника, он неохотно продолжил разговор.

Проблема была в том, что мне 24 года, а ему 46 лет. Позже он отметил, что не искал знакомств, ведь дамы столь юного возраста его не интересовали. Ходить на свидание с девушкой, которая в дочери годится, было бы нелепо. Но мы продолжили общение… Мы вместе уже три года, я его безумно люблю. У нас много общего. Оба любим активный отдых, он любит яхтинг, я обожаю конный спорт. У нас много тем для разговора, нам хорошо вместе. Детей у нас пока нет, мы не задумывались об этом.

О наших отношениях люди отзываются по-разному. Многие считают, что я выбрала мужчину по расчету, а наш гражданский брак долго не протянет. Моя родня к неравному браку тоже относится отрицательно, но мой выбор родственники приняли и стараются не обсуждать. Родители считают, что в будущем мне придется одной ставить на ноги наших детей, ведь мужчина может уйти из жизни гораздо раньше меня из-за огромной разницы в возрасте.

Мнение психолога о неравном браке

На такой выбор девушки могут влиять несколько факторов. Формирование отношения к противоположному полу закладывается еще в детском возрасте. Взаимоотношение с отцом играет решающую роль в романтической привязанности и при выборе партнера для брака. Чаще всего старшего мужчину девушки выбирают в таких ситуациях:

когда у родителей счастливый и гармоничный брак, при этом у супругов внушительная разница в возрасте;сильная привязанность к родителям приводит к тому, что девочка ищет партнера, способного заменить ей папу, который будет потакать ее прихотям;неравные браки, связанные с финансовой выгодой либо для получения определенного статуса в обществе;поиск зрелого партнера часто связан с желанием получить хороший секс, ведь такие мужчины уже более умелые и опытные.

Недостаток отцовской любви является лидирующей причиной, по которой женщина ищет мужчину старшего возраста. В детстве в ее семье лидером была мама, а отец проявлял безразличие, инфантильность и безответственность. На подсознательном уровне девушка старается восполнить недостаток любви, заботы и внимания с помощью взрослого мужчины. Она понимает, что ровесник не сможет ей этого дать.

Каковы шансы на продолжение отношений в неравном браке?

Пары, у которых сформировались гармоничные отношения вида «родитель-ребенок», способны сохранить брак на долгие годы. Важную роль играет не разница в годах между супругами, а возраст каждого из них, эмоциональная зрелость. Пара должна желать строить отношения, быть вместе, несмотря на сложности, стремиться преодолевать трудности и успешно решать проблемы. Только с возрастом человек понимает, какой партнер ему нужен, что он хочет получить от брака. Супруг учится быть снисходительным к партнеру и находить компромиссы.

Когда высок риск разрыва отношений?

Дисгармония в отношениях приводит к тому, что партнеры не находят общих интересов. Свой досуг они проводят абсолютно по-разному. Один супруг может отдыхать в стенах уютного дома перед телевизором или за любимой книгой, другой – на природе или в шумной компании. Если пара часто проводит время порознь, муж и жена не умеют договариваться о совместном досуге, не стремятся найти компромисс, то такой брак обречен. Супруги должны уважать друг друга, не сравнивать вторую половину со своими предыдущими партнерами ни при каких обстоятельствах.

Нежелание иметь детей у одного партнера может стать проблемой для другого. Чаще всего в таких семьях один человек хочет пожить для себя, он не созрел для такой ответственности. Второму же хочется полноценной семьи, он готов заботиться о детях и преодолевать трудности. Разные интересы и семейные ценности тоже могут быть преградой на пути к счастливому и гармоничному браку.