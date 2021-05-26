Яркая и неповторимая: главные секреты стрижки боб от известного стилиста

Волосы дополняют образ и помогают сделать яркий и красивый акцент. Правильно подобранная стрижка хорошо подчеркивает преимущества и овал лица. Известный стилист Андрей Крупчинский поделился всеми секретами стрижки боб и описал ключевые секреты.

Два подхода

Подобно тому, как существуют разные виды парков и варианты остригания кустов, так и в прическах существует два подхода. Один – французский, смысл которого в максимальной легкости и воздушности стрижки. Любая укладка, выполненная в этом стиле, будет смотреться романтично и изящно, но такую стрижку обязательно нужно регулярно укладывать, иначе не будет результата.

Британский подход в этом плане более суровый и требовательный, его тайна в смысле, который заложен в прическу. Именно поэтому стрижка может красиво смотреться и с укладкой и без нее.

Французский подход можно объяснить тем, что в свое время Франция развивала бизнес-план салонов, поэтому укладки были ключевым вариантом обогащения. Эта процедура практически навязывалась женщинам, которые посещали рауты и светские вечеринки. Что касается Британии, то это более консервативная страна, делающая акцент на практичности и простоте.

Эффектный контур

Боб считается геометричной контурной стрижкой, которая подойдет не всем, ведь подчеркнет физиологические особенности.

Эта стрижка зависит от стиля одежды, умения подать себя, позы тела и даже наклона при ходьбе. Любая деталь способна сделать стрижку эффектной или же подчеркнуть ее недостатки. Что касается плотности и текстуры волос, то они должны быть максимально густыми и хорошо укладываться.

В идеале ничего не должно торчать по сторонам. Существует много вариантов стрижки, начиная от разной длины и пробора, с дополнительным объемом или максимально плоским контуром.

Сейчас популярны варианты боба с длиной до плеч и ровным срезом без удлиненных боковых прядей.

Хотя многие девушки для кудрявых волос выбирают именно длинные бока, чтобы подчеркнуть локоны.

Стрижку можно сочетать с челкой или же максимально открывать лицо. Здесь все зависит от формы лица.

Красиво и стильно

Важно правильно подобрать технику стрижки. Если волосы на висках растут тонкие, то не стоит подбирать форму квадрат, лучше отдать предпочтение технике дисконекции. Тогда с затылка убирается лишний объем и создается визуальное впечатление одинаковой густоты. Выглядит эффектно и красиво.

Стрижку нужно адаптировать под клиента, ведь слишком короткие пряди могут визуально сделать шею короче или же перенести акцент на широкое лицо.

Если волосы слишком густые и тяжелые, то можно использовать зубчатый срез, чтобы немного проредить их и добавить больше легкости и мягкости.

Мастер должен выстроить правильную индивидуальную форму стрижки, чтобы клиентке было удобно дома ее повторить и быстро создать себе красивый образ. Если этого не сделать, то пряди начнут быстро отрастать и волосы просто потеряют свой эффектный вид.

Классический вариант боба – квадрат без удлинения спереди. Его форма также зависит от формы челюсти и высоты шеи, это важные факторы, которые обязательно нужно учитывать при создании стрижки.