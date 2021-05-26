 

Исследование обнаруживает продолжающуюся эволюцию реакции тасманских дьяволов на трансмиссивный рак

26.05.2021, 23:52, Разное
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Исследователи из Университета Айдахо в партнерстве с другими учеными из США и Австралии изучили эволюцию тасманских дьяволов в ответ на уникальный трансмиссивный рак.

Команда обнаружила, что историческая и текущая эволюция широко распространены в геноме дьяволов, но между этими двумя временными шкалами существует небольшое совпадение генов. Эти данные, опубликованные в Труды Королевского общества B, предполагают, что если трансмиссивный рак исторически встречался у дьяволов, они навязывали естественный отбор различным наборам генов.

Тасманские дьяволы страдают от трансмиссивного рака, называемого дьявольской лицевой опухолью (DFTD). В отличие от типичного рака, опухолевые клетки трансмиссивного рака напрямую передаются от одного человека к другому, как инфекционное заболевание. DTFD чаще всего передается от хозяина к хозяину, когда дьяволы кусают друг друга во время брачного сезона. Опухоли становятся злокачественными и могут убить своего хозяина в течение шести месяцев.

DFTD был впервые обнаружен в 1996 году, а недавнее открытие второго трансмиссивного рака у тасманских дьяволов в 2016 году предполагает, что они могут быть предрасположены к этому уникальному типу болезни. Угроза этих двух видов рака побудила усилия по сохранению.

«В целях сохранения тасманских дьяволов наша работа дополняет растущий список генов, которые, по нашим наблюдениям, эволюционируют в ответ на DFTD», — сказал Пол Хоэнлоэ, доцент кафедры биологических наук Университета I, Институт биоинформатики и эволюционных исследований. (IBEST) главный исследователь и старший автор статьи. «Мы можем отслеживать генетическое разнообразие этих генов в диких популяциях, чтобы понять, могут ли и как эти популяции адаптироваться и выжить перед лицом DFTD».

Используя геномное секвенирование и анализ данных, исследовательская группа проверила естественный отбор у тасманских дьяволов в ответ на DFTD, чтобы выяснить, развиваются ли они в результате болезни. Они также искали свидетельства естественного отбора в истории эволюции дьяволов, чтобы проверить, демонстрируют ли гены, развивающиеся в рамках DFTD, свидетельства исторического естественного отбора.

Обнаружив небольшое совпадение того, какие гены задействованы в исторических и современных временных масштабах, команда определила, что если трансмиссивные раковые заболевания исторически возникали у дьяволов, они вызывали естественный отбор на разных наборах генов. Их результаты и анализ исторического отбора позволяют предположить, что DFTD — это недавно появившаяся сила отбора, которая отчетливо формирует сегодняшних диких дьяволов.

Эта информация может быть использована для информирования усилий по сохранению путем определения целей для генетического мониторинга и управления поддержанием адаптивного потенциала в популяциях тасманских дьяволов.

«Наша работа предполагает, что поддержание генетического разнообразия в широком наборе функционально важных генов имеет решающее значение для того, чтобы тасманские дьяволы могли адаптироваться к трансмиссивным видам рака и другим угрозам их выживанию», — сказал Гогенлоэ.



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