Tesla установил 200 000 Powerwall по всему миру

Tesla компания установила 200-тысячный Powerwall, домашний аккумулятор компании. в твите в среду. TeslaФинансовый директор Захари Киркхорн сказал инвесторам во время объявления прибыли за первый квартал в апреле, что Tesla продолжает работать с «отставанием в несколько кварталов по Powerwall», предполагая, что объем установок продолжит расти в ближайшие месяцы.

Во время звонка о доходах Tesla Генеральный директор Илон Маск заявил, что компания больше не будет продавать свои солнечные панели для крыши без Powerwall. Он сказал, что повсеместная установка солнечных панелей плюс бытовые аккумуляторные батареи (Tesla построенный, конечно) превратит каждый дом в распределенную электростанцию.

«… Каждая солнечная установка Powerwall, будь то дом, квартира или что-то еще, будет само по себе», — сказал он. «И поэтому, даже если в округе погаснет весь свет, у вас все равно будет электричество. Это дает людям энергетическую безопасность. И мы также можем, работая с коммунальными службами, использовать Powerwalls для стабилизации всей сети ».

Он отметил беспрецедентный зимний шторм в Техасе в феврале, который в сочетании с рекордным спросом на электроэнергию оставил без электричества миллионы людей при низких температурах. Он предположил, что в этом сценарии коммунальные предприятия могли бы работать с клиентами, у которых есть Powerwall, чтобы вернуть накопленную электроэнергию в сеть для удовлетворения этого спроса.

«Таким образом, если электросети требуется больше энергии, мы можем фактически тогда с согласия, очевидно, домовладельца и партнерства с коммунальным предприятием, мы можем фактически передать мощность в сеть, чтобы удовлетворить пиковое потребление мощности», — сказал он. .

Tesla достигла отметки в 100000 экземпляров Powerwall в апреле 2020 года, через пять лет после дебюта Powerwall первого поколения. Это означает, что объем продаж, на достижение которых у компании ушло пять лет, удвоился за один год.