Адвокат Протасевича сообщила, что ее два дня не пускают к подзащитному в СИЗО

“Вчера мне было отказано в посещении Романа в СИЗО со ссылкой на необходимость получения разрешения следователя. При этом законодательство Беларуси не требует необходимости получения отдельного разрешения на посещение подзащитного в СИЗО, а статья 62 конституции гарантирует каждому право на юридическую помощь в любой момент”, – говорится в сообщении.

По факту отказа в посещении адвокат подала жалобу.

“Меня пригласили сегодня в управление Следственного комитета (УСК) по Минску для того, чтобы дать разрешение следователя. Несмотря на то, что это не обязательный документ, я приехала, чтобы получить такое разрешение, поскольку для меня принципиально важно встретиться с Романом сегодня. Во-первых, родные очень волнуются по поводу состояния его здоровья, во-вторых, необходимо знать позицию клиента, ведь есть вероятность допроса в самое ближайшее время”, – отметила Оленская.

В итоге разрешение адвокату не дали, поскольку оно было на подписи у начальника управления.

“Не дождавшись ответа из УСК после обеда, я снова пришла в СИЗО. Однако получила неожиданный ответ: Романа Протасевича у них нет. Я предупредила следствие, что вне зависимости от желания проводить следственные действия вначале моему клиенту должна быть предоставлена возможность получить консультацию адвоката. Причем такая консультация должна быть получена без ограничения времени. Я намерена общаться с Романом столько времени, сколько нам будет необходимо”, – подчеркнула Оленская.

Контекст:

Оленская ранее представляла интересы семьи Романа Бондаренко, убитого в Минске. Также она участвовала в качестве защитника в ряде громких процессов с политическим окрасом.

Истребитель белорусских ВВС 23 мая по поручению считающего себя президентом Беларуси Александра Лукашенко был поднят “для сопровождения” самолета Ryanair, который следовал из Афин в Вильнюс. Власти Беларуси утверждали, что причиной посадки в Минске стало сообщение о минировании судна (впоследствии взрывчатых веществ на борту не нашли).

После проверки белорусские спецслужбы сняли с рейса и задержали Протасевича и его девушку Софию Сапегу. Паблик NEXTA получил широкую известность летом прошлого года благодаря освещению и координации протестов, которые начались после оглашения результатов выборов президента страны.

Как рассказали пассажиры, Протасевич запаниковал, когда узнал о посадке самолета в Минске. Когда его начали обыскивать и пассажиры спросили у него, что происходит, тот ответил: “Здесь меня ждет смертная казнь”. Издание TUT.BY уточнило, что журналиста в Беларуси обвиняют по трем статьям Уголовного кодекса, самое суровое наказание по инкриминируемым статьям – 15 лет лишения свободы (организация массовых беспорядков).

Протасевич вечером 24 мая записал видео, в котором сказал, что находится в СИЗО №1 в Минске и дает признательные показания “по факту организации массовых беспорядков в Минске”.

Страны ЕС, США, Канада, Украина и другие государства осудили действия властей Беларуси и призвали немедленно освободить задержанных.

Главы стран Евросоюза 25 мая договорились о расширении санкций против Беларуси из-за задержания Протасевича. За день до этого Европейский совет призвал запретить белорусским авиакомпаниям использовать воздушное пространство европейских стран.

Кабинет Министров Украины принял решение прекратить авиасообщение с Беларусью с 26 мая. МИД Беларуси направил Украине ноту протеста из-за этого “возмутительного решения”.

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