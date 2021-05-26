Лукашенко высказался по поводу самолета Ryanair, в Украину прибыли новые партии вакцин, украинцев эвакуировали из Газы. Главное за день

Лукашенко прокомментировал ситуацию с самолетом Ryanair

Находящийся при власти в Беларуси Александр Лукашенко, выступая в Доме правительства Беларуси, заявил, что ложное сообщение о минировании самолета якобы поступило из Швейцарии (Швейцария это опровергла); что самолет Ryanair не захотели принять в двух украинских аэропортах (“Украерорух” это опроверг); что Запад отказался от расследования инцидента с самолетом Ryanair (это тоже не так); что на борту был “террорист”; что истребитель для сопровождения был поднят законно; и что агенты КГБ в самолете не летели.

Вдобавок Лукашенко заявил, что “миллионы украинцев вымаливают кусок хлеба, а олигархи эшелонами вывозят чернозем”, предложил “летать там, где угробили 300 человек”, заверил, что России не нужна “головная боль” с включением Беларуси в свой состав, и пригласил в Беларусь президента США Джо Байдена с президентом РФ Владимиром Путиным, причем Байдена пообещал встречать с истребителями.

В связи с ситуацией вокруг посадки самолета Ryanair и арестом белорусского оппозиционного журналиста Романа Протасевича Совбез ООН собрался на срочное совещание за закрытыми дверями. НАТО призывает власти Беларуси освободить Протасевича и его девушку Софию Сапегу. Агентство авиационной безопасности Европейского союза (EASA) советует авиакомпаниям ЕС избегать воздушного пространства Беларуси. США рассматривают введение новых санкций против Беларуси.

Белорусская оппозиция заявила о подготовке к новой фазе протестов в связи с тем, что режим Лукашенко “находится на грани тотальной изоляции”.

“Белавиа” открывает новый рейс Минск – Минск”. В соцсетях обсуждают неудачный рейс белорусской авиакомпании

Украинцев эвакуировали из сектора Газа

Украина эвакуировала из сектора Газа 109 своих граждан, а также 13 граждан Молдовы и четырех граждан Болгарии, сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

В Украину прибыли две новые партии вакцин против COVID-19

Прибыли 117 тыс. доз Pfizer (это первая партия этого препарата, закупленная за счет государства, еще 167 тыс. доз ожидают до конца недели) и 500 тыс. доз CoronaVac.

Запуск украинских COVID-сертификатов, которые позволят путешествовать по Европе, запланирован на начало июля, сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

НКРЭКУ запретила импорт электроэнергии из РФ и Беларуси на четыре месяца

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, приняла решение с 26 мая закрыть импорт электроэнергии из России и Беларуси до 1 октября. Нацкомиссия отказалась ограничивать импорт на весь год, как требовали народные депутаты из межфракционного объединения “Чистая энергия”.

В министерстве энергетики Беларуси заявили, что объемы поставок белорусской электроэнергии в Украину были “незначительными”.

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