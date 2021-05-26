 

Словакия одобрила применение вакцины “Спутник V”

26.05.2021, 23:42, Новости дня
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Издание отмечает, что ранее министр заявлял, что нужно дождаться заключения Европейского агентства по лекарственным средствам, но, по его словам, есть группа людей, которая хочет прививаться именно этим препаратом, а задача министерства – повысить уровень вакцинации.

В минздраве заявили, что результаты лабораторных исследований, завершившихся 16 апреля, показали соответствие препарата параметрам, заявленным производителем. 

Словакия заказала у России 2 млн доз вакцины “Спутник V”.

Контекст:

В Словакии из-за закупки российской вакцины против коронавирусной инфекции “Спутник V” возник политический кризис. Он начался 1 марта, когда тогдашний премьер-министр Игорь Матович и бывший министр здравоохранения Марек Крайчи (“Обычные люди”) встретили первую партию вакцины “Спутник V” в аэропорту Кошице. “За народ” и “Свобода и солидарность” выступили против закупки и потребовали отставки главы минздрава, пригрозив выходом из коалиции. 

11 марта Крайчи уволился, а через три дня по итогам переговоров с членами коалиции лидер партии “За народ” Вероника Ремишова заявила, что видит два выхода из сложившейся ситуации: досрочные парламентские выборы или немедленная отставка Матовича и вице-премьера, министра экономики Словакии Рихарда Сулика (представитель партии “Свобода и солидарность”). Сулик подал в отставку 22 марта, через несколько дней его партия заявила о выходе из коалиции.

28 марта Матович подал в отставку для урегулирования коалиционного кризиса. Ее приняла президент страны Зузана Чапутова.

Как писало издание Pravda, 1 апреля Чапутова назначила Эдуарда Хегера новым премьер-министром Словакии. Большинство членов кабинета министров, которые работали при Матовиче, сохранили свои должности.

Вакцина “Спутник V” была зарегистрирована в России 11 августа 2020 года. Президент России Владимир Путин утверждал, что она эффективна, формирует устойчивый иммунитет и прошла все проверки. По данным Российского фонда прямых инвестиций, на 15 мая этого года препарат “Спутник V” одобрили для использования в 65 странах.

Вакцина “Спутник V” подверглась критике в научном сообществе, так как она была зарегистрирована до прохождения третьей фазы клинических испытаний. В России заявляли о 95-процентной эффективности. В журнале The Lancet была опубликована информация об эффективности на уровне 91,6%.

EMA начало проверять российскую вакцину против коронавируса 4 марта. 23 марта глава EMA Эмер Кук заявляла, что агентство готовится к инспектированию предприятий в РФ, где производится “Спутник V”, сообщало издание Politico.

Национальное агентство по санитарному надзору Бразилии (Anvisa) запретило импорт и использование вакцины “Спутник V”. В ее составе выявили способный к размножению аденовирус.

Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон говорил в интервью, вышедшем 19 апреля, что ЕМА должно изучить документы, поданные на регистрацию вакцины, в ближайшие недели. Если регулятор одобрит вакцину, она попадет на рынок ЕС не ранее конца 2021 года, считает Бретон.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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