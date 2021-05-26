Словакия одобрила применение вакцины “Спутник V”

Издание отмечает, что ранее министр заявлял, что нужно дождаться заключения Европейского агентства по лекарственным средствам, но, по его словам, есть группа людей, которая хочет прививаться именно этим препаратом, а задача министерства – повысить уровень вакцинации.

В минздраве заявили, что результаты лабораторных исследований, завершившихся 16 апреля, показали соответствие препарата параметрам, заявленным производителем.

Словакия заказала у России 2 млн доз вакцины “Спутник V”.

Контекст:

В Словакии из-за закупки российской вакцины против коронавирусной инфекции “Спутник V” возник политический кризис. Он начался 1 марта, когда тогдашний премьер-министр Игорь Матович и бывший министр здравоохранения Марек Крайчи (“Обычные люди”) встретили первую партию вакцины “Спутник V” в аэропорту Кошице. “За народ” и “Свобода и солидарность” выступили против закупки и потребовали отставки главы минздрава, пригрозив выходом из коалиции.

11 марта Крайчи уволился, а через три дня по итогам переговоров с членами коалиции лидер партии “За народ” Вероника Ремишова заявила, что видит два выхода из сложившейся ситуации: досрочные парламентские выборы или немедленная отставка Матовича и вице-премьера, министра экономики Словакии Рихарда Сулика (представитель партии “Свобода и солидарность”). Сулик подал в отставку 22 марта, через несколько дней его партия заявила о выходе из коалиции.

28 марта Матович подал в отставку для урегулирования коалиционного кризиса. Ее приняла президент страны Зузана Чапутова.

Как писало издание Pravda, 1 апреля Чапутова назначила Эдуарда Хегера новым премьер-министром Словакии. Большинство членов кабинета министров, которые работали при Матовиче, сохранили свои должности.

Вакцина “Спутник V” была зарегистрирована в России 11 августа 2020 года. Президент России Владимир Путин утверждал, что она эффективна, формирует устойчивый иммунитет и прошла все проверки. По данным Российского фонда прямых инвестиций, на 15 мая этого года препарат “Спутник V” одобрили для использования в 65 странах.

Вакцина “Спутник V” подверглась критике в научном сообществе, так как она была зарегистрирована до прохождения третьей фазы клинических испытаний. В России заявляли о 95-процентной эффективности. В журнале The Lancet была опубликована информация об эффективности на уровне 91,6%.

EMA начало проверять российскую вакцину против коронавируса 4 марта. 23 марта глава EMA Эмер Кук заявляла, что агентство готовится к инспектированию предприятий в РФ, где производится “Спутник V”, сообщало издание Politico.

Национальное агентство по санитарному надзору Бразилии (Anvisa) запретило импорт и использование вакцины “Спутник V”. В ее составе выявили способный к размножению аденовирус.

Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон говорил в интервью, вышедшем 19 апреля, что ЕМА должно изучить документы, поданные на регистрацию вакцины, в ближайшие недели. Если регулятор одобрит вакцину, она попадет на рынок ЕС не ранее конца 2021 года, считает Бретон.

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