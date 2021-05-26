На станции “Академик Вернадский” украинские полярники изучают скелет “раритетного кита”

Биологи отобрали образцы скелета и тканей “раритетного кита”, останки которого “помнят еще зимовщики первой экспедиции (1996–1997 годов)”, чтобы провести радиоуглеродный анализ. Они хотят выяснить причину смерти кита, его возраст и вид.

Сейчас у исследователей есть две гипотезы: это скелет ископаемого вида кита, который умер очень давно и был похоронен под ледником, либо останки более новые – они могут принадлежать жертве китобоев, которые активно вели промысел в этом районе в первой половине ХХ века.

Полярники обещают рассказать разгадку “тайны покоящегося великана”, когда подтвердят одну из гипотез.

https://www.facebook.com/AntarcticCenter/posts/1659616167581587

Контекст:

В конце марта на станцию “Академик Вернадский” отправилась 26-я экспедиция. В середине апреля она прибыла в Антарктиду и приняла эстафету от коллег из 25-й экспедиции. Сообщалось, что эта команда – самая молодая среди всех предыдущих экспедиций, она проведет в Антарктике около 13 месяцев.

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