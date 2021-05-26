В Нигерии затонула лодка, около 140 человек пропали без вести

Число жертв неизвестно. Деревянная лодка перевернулась возле города Вара, города на берегу озера Кайндзи, пояснил пресс-секретарь губернатора штата Кебби Яхая Сарки. На его борту были пассажиры из соседней страны Нигер.

Один из выживших по имени Бухари Абубакар рассказал об около 40 спасенных. Другие пассажиры, в основном женщины и дети, считаются пропавшими без вести. По состоянию на вечер обнаружили пять тел погибших.

Касиму Умар Вара, житель Вары, сказал, что лодка была перегружена. По его словам, многие большинство тех, кто таким образом добирается в соседний Нигер – это мелкие торговцы, продавцы продуктов питания и местные горняки.

Канал Al Jazeera сообщил о 160 пассажирах на борту затонувшей лодки. Глава администрации района Нгаски Абдуллахи Бухари Вара сказал, что удалось найти только 22 выживших и одно тело погибшего. Примерно 140 пассажиров пропали без вести, уточнил он.

Вара назвал причиной аварии перегрузку. Лодка не предназначена для перевозки более 80 пассажиров. Судно загрузили мешками с песком, который добыли из золотого рудника, сказал чиновник.

Контекст:

В начале мая 30 человек утонули в результате опрокидывания перегруженной лодки в центральном штате Нигер. Тогда на лодке переправлялись 100 местных торговцев, напомнил Al Jazeera. Судно раскололось на две части после удара о пень во время шторма.

Аварии вдоль реки Нигер не являются редкостью, сообщила ВВС. Они случаются из-за переполнения лодок или в результате их столкновения со стволами деревьев под водой.

—