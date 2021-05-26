 

В Нигерии затонула лодка, около 140 человек пропали без вести

26.05.2021, 23:42, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Число жертв неизвестно. Деревянная лодка перевернулась возле города Вара, города на берегу озера Кайндзи, пояснил пресс-секретарь губернатора штата Кебби Яхая Сарки. На его борту были пассажиры из соседней страны Нигер.

Один из выживших по имени Бухари Абубакар рассказал об около 40 спасенных. Другие пассажиры, в основном женщины и дети, считаются пропавшими без вести. По состоянию на вечер обнаружили пять тел погибших. 

Касиму Умар Вара, житель Вары, сказал, что лодка была перегружена. По его словам, многие большинство тех, кто таким образом добирается в соседний Нигер – это мелкие торговцы, продавцы продуктов питания и местные горняки.

Канал Al Jazeera сообщил о 160 пассажирах на борту затонувшей лодки. Глава администрации района Нгаски Абдуллахи Бухари Вара сказал, что удалось найти только 22 выживших и одно тело погибшего. Примерно 140 пассажиров пропали без вести, уточнил он.

Вара назвал причиной аварии перегрузку. Лодка не предназначена для перевозки более 80 пассажиров. Судно загрузили мешками с песком, который добыли из золотого рудника, сказал чиновник.

Контекст:

В начале мая 30 человек утонули в результате опрокидывания перегруженной лодки в центральном штате Нигер. Тогда на лодке переправлялись 100 местных торговцев, напомнил Al Jazeera. Судно раскололось на две части после удара о пень во время шторма.

Аварии вдоль реки Нигер не являются редкостью, сообщила ВВС. Они случаются из-за переполнения лодок или в результате их столкновения со стволами деревьев под водой.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

15.12 / Названы наиболее востребованные профессии года

09.05 / Венедиктов предрек развал России в случае вмешательства государства в изучение истории

21.08 / СК возбудил уголовное дело после взрыва в Ярославле

24.10 / Оперштаб по борьбе с коронавирусом обозначил позицию по закрытию границ России

19.11 / В РФ собрались «закрыть лавочку» по строительству апартаментов

30.07 / В РФ испытали беспилотный циклолет вертикального взлета

18.05 / ERR – угроза традиционным ценностям — жители Вильнюса протестуют против однополых браков

22.05 / Губернатор: Пострадавшие в ЧП под Таганрогом работали без средств защиты

18.12 / 55-летняя Виола Дэвис удивила поклонников стройностью

08.08 / В Украине число госпитализаций пациентов с COVID-19 выросло до рекордного уровня – Степанов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика