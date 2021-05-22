Поздоровался с проблемой – Личное мнение

Сын Михаила Ефремова Никита — бледная бездарность с застиранными от слёз глазами — рассказал о том, как он поздоровался с проблемой.



Фото: Федеральное агентство новостей

Да, так и сказал:

Проблема изначально была внутри, мне надо было с ней поздороваться и принять её.



Ну, что же: скажу и я.

Никита, а с солнцем ты, случайно, поздороваться не хочешь? С травой? С полиэтиленовым пакетом? С окурком на обочине? С блевотиной пьяной девки на асфальте у ночного клуба?

Нет, экая всё-таки пакость — этот Никита. Так и хочется пнуть или хотя бы дать подзатыльник.

Вы только почитайте, что несёт этот отпрыск алкоголика:

С мамой я всё время пытаюсь что-то доказать, показать, что я уже не ребенок. С отцом проще. Я в какой-то момент начал выписывать свои обиды на папу — их было больше 300.



Взрослый детина до сих пор пытается доказать матери, что он — не ребёнок. Кто так будет делать? Правильно: инфантильный мозгоклюй. Ходит за мамкой хвостом и нудит: «Мааам, ну я же мужчина!»

А когда бедная женщина не выдерживает и даёт оболтусу подзатыльник, тот садится и начинает «выписывать свои обиды на папу».

Триста штук выписал! Лев — твою мать! — Толстой. Графоман какой-то неуёмный.

Смотрю я на всё это и диву даюсь: родился и вырос в центре Москвы, актёром стал исключительно благодаря своему деду Олегу Ефремову.

Вот тот действительно был неплохим актёром и режиссёром, постелившим красную дорожку в кинематограф и безбедное существование не только своим детям, но и внукам. Даже таким серым и бесталанным, как плакса Никита.

Я выросла в провинции. У нас таких, как этот бледный внук хорошего актёра, били. И знаете, что? Тумаки делали неженок более жизнеспособными.

А этот вырос в среде столичной творческой интеллигенции с золотой ложкой во рту. Вырос, а хребтом так и не обзавёлся. С проблемой здоровается. Мамке что-то доказывает. Обидки на папку выписывает.

Но и это — не самое мерзкое. Отвратительно то, что Никита не стесняется об этом рассказывать. Ему не просто не стыдно — быть в глазах общества чудилой, он даже не понимает, что им является, что мужчины так себя не ведут.

В изнеженном, крайне узком мире Никиты — здороваться с проблемой и выписывать обидки на папку в количестве 300 штук, а потом об это рассказывать — это нормально.

Тридцать два года человеку, а мужчиной его назвать — ну, никак не могу. Неженка с большими претензиями к миру.

Плохо кончит. Скорее всего, сопьётся.

Попадались вам такие на жизненном пути? В качестве кого? Чем дело кончилось?

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