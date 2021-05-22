 

Потратите пару копеек, а ванная заблестит как новая: секрет в волшебной кашице

22.05.2021, 21:44, Разное
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Конечно, для этой цели есть специальные чистящие средства. Их эффективность объясняется наличием в составе едкой химии. По этой причине многие хозяйки предпочитают удалять плесень и известковый налет средствами, приготовленными самостоятельно. Чистящая смесь, о которой пойдет сегодня речь, безопасная и при этом не менее действенная. Подробнее о ее изготовлении – далее в статье.

Из чего приготовить?

Чтобы сделать это средство, вам понадобятся всего два ингредиента:

Перекись водорода. Возьмите 100 мл.Пищевая сода (три большие ложки). При желании вы можете заменить ее кальцинированной.

Также вам понадобится щетка.

Первый шаг: приготовление смеси

Сначала вам нужно сделать чистящую смесь пастообразной консистенции. Для этого в емкость всыпьте указанное количество пищевой или кальцинированной соды и влейте туда перекись водорода.

Все тщательно перемешайте. Паста готова к применению.

Второй шаг: чистка

На данном этапе можете обработать все проблемные участки в ванной комнате приготовленной пастой. Когда смесь будет нанесена, оставьте ее на полчаса. По истечении тридцати минут приступайте к чистке, используя щетку. Может быть так, что времени вам потребуется больше.

В целом желательно, чтобы средство пробыло на поверхности несколько часов.

Стоит отметить, что паста может подсыхать, поэтому ее следует в таком случае дополнительно полить перекисью. Обрабатывать нужно все стены и потолок.

В заключение

Как видите, это средство довольно простое и бюджетное. Более того, вы можете его применять не только в ванной комнате, но и на кухне.

В последнем случае пройдитесь щеткой вдоль стыков на окнах. Чтобы избавить себя от лишних хлопот, проблему лучше предотвратить. Поскольку плесень образуется в помещениях с повышенной влажностью, обеспечьте хорошую циркуляцию воздуха. Кроме того, не стоит регулярно пользоваться увлажнителем воздуха.



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