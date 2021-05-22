Длинная челка и другие актуальные модные идеи для обладательниц кудрявых волос и не только

В этом году парикмахеры и колористы делают упор на свое творческое воображение, но при этом не забывают смотреть на тенденции и циклическое возвращение моды. В целом трендовые прически грядущего сезона определяются как очень объемные, раскрепощающие и несколько романтичные. Такие тенденции очень подходят обладательницам длинных и кудрявых волос.

Пришло время ознакомиться с самыми трендовыми прическами и подумать над обновлением своего образа.

Длинная челка

Главным акцентом вашего образа может стать челка в более длинном варианте, закрывающая брови. Она обязательно должна быть разделенной на две части и выглядеть немного лохматой. Такой акцент является хитом сезона. Длинная челка отлично сочетается с другим трендом – кудрями или непослушными локонами.

Балаяж

Техника окрашивания под названием балаяж подчеркивает колорит современных причесок, создавая стильный эффект естественности. Главным акцентом в этом образе также может стать челка.

Короткая челка выглядит симпатично, но ее длинная версия, разделенная по центру и открывающая глаза, создает эффект ретро. Выглядит это довольно интересно.

Кудрявый боб

2021 год знаменует собой возвращение кудрявых волос и тугих, четко сформированных локонов. Форма причесок должна быть округлой и деструктурированной, чтобы придать ей дополнительный объем.

В этот образ гармонично вписывается челка. Она дополняет прическу и становится ее эффектным акцентом. Вы можете выбрать любой вариант – удлиненный, более короткий, лесенкой.

В этом сезоне с оттенками прядей необходимо работать с особой точностью, потому что в моду вошло сочетание карамельно-каштановых тонов с блестящими тонкими золотыми вуалями.

Стрижка пикси

После года изоляции у многих из нас возникла жажда экспериментов со своей внешностью. Прически переживают возрождение всех форм и видов.

Именно поэтому пикси (классика, вновь вошедшая в моду) в новом сезоне будет переживать новый расцвет. Эту стрижку можно охарактеризовать очень емко и лаконично – чем короче, тем лучше. Экспериментируйте с укладкой и стилем челки, окрашивайте пряди в яркие цвета и не забывайте, что ваша изюминка заключается в индивидуальности.

Модная укладка

Стиль летней прически должен быть отполирован до визуального совершенства с легким налетом голливудского блеска. Несмотря на прежнюю популярность небрежности, в новом сезоне на нее накладывается табу. Ведущими качествами остаются мягкость и воздушность волос. Среди самых популярных причесок лета особенно выделяются голливудские волны и S-образная волна.

Голливудские волны

Эффектные и большие волны, которые можно создать, используя щипцы для завивки, стали настоящим трендом. Отличительной чертой такой прически является гладкость и объем. Все локоны уложены в одинаковом направлении. Они красиво ниспадают на плечи.

S-образная волна

Элегантно отполированная S-образная волна, сформированная “пальцевой” техникой, идеально сглаживает волосы и укладывает их в неподвижную прелестную прическу.

Экспериментируйте со своим образом и не бойтесь выделяться из толпы.