Новый флагманский смартфон Honor снова выйдет с сервисами Google

Китайский бренд Honor заявил о том, что его готовящийся к выходу новый флагманский смартфон снова получит сервисы Google. Первым устройством с давно ожидаемыми фирменными приложениями может стать Honor 50.

Компания Honor, получившая независимость от материнской корпорации Huawei, пояснила о долгожданных изменениях в производстве ее смартфонов. Новый флагманский аппарат бренда снова, как и предыдущие девайсы, оснастят всеми популярными сервисами от Google. Таким образом, санкции, наложенные на Huawei США, прекратят свое действие для ее бывшего детища.

Дебютным гаджетом с Google-картами, магазином, платежной системой и рядом других преимуществ, станет Honor 50. Сейчас специалисты компании готовятся в ближайшее время вывести его на рынок. Информацию об этом представители Honor разместили в соцсети Twitter, отвечая на официальной странице на вопросы пользователей.

Стоит отметить, что невозможность установки мобильных сервисов от американской GMS очень сильно повлияла на популярность смартфонов бренда. В ряде регионов, в частности, Европе и США, статистика продаж показала резкий рывок вниз. Продажа Huawei своего дочернего предприятия Honor помогла вывести из под «удара» хотя бы их продукцию. Ранее, напомним, бывший суббренд уже заключил договор о сотрудничестве с Qualcomm. Теперь в его смартфонах будут установлены однокристальные системы Snapdragon вместо SoC Kirin, выпускаемых Huawei.

Источник: www.ixbt.com