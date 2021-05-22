 

Новый флагманский смартфон Honor снова выйдет с сервисами Google

22.05.2021, 21:22, Разное
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Китайский бренд Honor заявил о том, что его готовящийся к выходу новый флагманский смартфон снова получит сервисы Google. Первым устройством с давно ожидаемыми фирменными приложениями может стать Honor 50.
Компания Honor, получившая независимость от материнской корпорации Huawei, пояснила о долгожданных изменениях в производстве ее смартфонов. Новый флагманский аппарат бренда снова, как и предыдущие девайсы, оснастят всеми популярными сервисами от Google. Таким образом, санкции, наложенные на Huawei США, прекратят свое действие для ее бывшего детища.

Дебютным гаджетом с Google-картами, магазином, платежной системой и рядом других преимуществ, станет Honor 50. Сейчас специалисты компании готовятся в ближайшее время вывести его на рынок. Информацию об этом представители Honor разместили в соцсети Twitter, отвечая на официальной странице на вопросы пользователей.

Стоит отметить, что невозможность установки мобильных сервисов от американской GMS очень сильно повлияла на популярность смартфонов бренда. В ряде регионов, в частности, Европе и США, статистика продаж показала резкий рывок вниз. Продажа Huawei своего дочернего предприятия Honor помогла вывести из под «удара» хотя бы их продукцию. Ранее, напомним, бывший суббренд уже заключил договор о сотрудничестве с Qualcomm. Теперь в его смартфонах будут установлены однокристальные системы Snapdragon вместо SoC Kirin, выпускаемых Huawei.

Источник: www.ixbt.com



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