 

Названы “нездоровые” продукты, которые можно есть в небольших количествах даже на диете

22.05.2021, 21:22, Разное
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Одним из главных подводных камней “чистого питания” является деление продуктов на вредные и полезные. Исследователи обнаружили, что это может привести к нездоровым отношениям с едой и проблемах со здоровьем. Британские диетологи назвали “нездоровые” продукты, которые можно употреблять в небольших количествах даже на диете.
У гибкой диеты есть немало преимуществ: у человека уменьшается количество случаев переедания и срывов, вес тела становится более низким из-за возможности дольше соблюдать диету, исчезают тревоги и депрессивные расстройства.

Компания, специализирующаяся на производстве пищевых добавок Performance Lab, объединилась с Университетом Лидса с целью определения лучших и наиболее питательных продуктов, необходимых людям для здорового образа жизни. В рамках исследования была выявлена и лучшая “нездоровая” пища, что позволило сделать неожиданный вывод: даже менее здоровая пища содержит массу питательных веществ и пригодна для питания худеющих людей.

Употребление большого количества фруктов и овощей совместно с умеренной физической активностью является основой любой схемы для похудения. Однако многие не могут сразу изменить уже сформировавшиеся пищевые привычки и образ жизни. Такие люди не в состоянии резко сократить потребление любимых продуктов. Исследователи обнаружили, что желающие похудеть не обязательно должны исключать из рациона понравившиеся блюда. Хитрость заключается в потреблении менее полезных продуктов в небольших количествах. Так, экспертам удалось выяснить, что десять основных видов “нездоровой пищи” можно есть в качестве части здорового питания, так как в них содержится большое количество витаминов.

Речь идёт о картофельных чипсах, обжаренных на подсолнечном масле; куриных фахитас, жареном картофеле, куриных наггетсах, домашних гамбургерах из говядины и вегетарианской пище. Перечисленные продукты можно включить в рацион при условии, что они будут употребляться в небольших количествах, информирует портал Express. По словам доктора Пола Риммера из Performance Lab “нездоровая пища” с высоким содержанием калорий может употребляться как часть здорового питания, но это должно быть сбалансировано диетой, содержащей меньше рафинированной/обработанной продукции, фрукты, овощи, богатые витаминами, минералами и другими важными питательными веществами, которые позволяют человеку чувствовать себя сытым, здоровым и полным энергии.

Источник: www.express.co.uk



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