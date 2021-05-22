Ученые обнаружили за скрытыми подписями молитвенник Анны Болейн

Ученые обнаружили за скрытыми подписями в Книге часов Изабеллы Стюарт молитвенник Анны Болейн. Часослов казненной королевы Англии был найден в замке Хевер, чьи владельцы хранили ценную книгу в тайне, не подвергая себя риску после ее гибели в 1536 году.

Часовая книга является частью коллекции замка Хевер, где прошло детство Анны Болейн. Она была сделана в 1520 году в Париже для первой жены короля Генриха VIII Екатерины Арагонской. Молитвенник, вероятно, достался Анне, когда она была фрейлиной Екатерины. Его напечатали на пергаменте, а не написали от руки, как большинство часословов того времени. Хотя технически книга иллюминирована, на самом деле она была просто раскрашена, потому что иллюстрации были гравюрами на дереве, которые затем были нарисованы вручную.

Молитвенник представляет собой одну из трех сохранившихся книг казненной королевы, подписанных ей. Подпись Анны Болейн располагается под надписью напротив изображения Богородицы, гласящей: “Помни обо мне, когда молишься, эта надежда ведет изо дня в день”. Согласно легенде Анна отнесла этот молитвослов на эшафот.

Средневековый историк и бывший управляющий замка Хевер Кейт Макафри долго изучала хранящиеся в замке книги, используя ультрафиолет и программу для редактирования фотографий. В Книге часов обнаружила пятна, которые под воздействием ультрафиолетовых лучей оказались четырьмя подписями людей: Гейдж, Ширли, Гилфорд и Уэст. Это означает, что молитвенник передавался из рук в руки между близкими семьи Болейн – от дочери к матери, от сестры к племяннице. Если бы книга оказалась в чужих руках, могли бы появиться вопросы, касающиеся подписи Анны Болейн. Вместо этого ценность осторожно передавалась между доверенными лицами, преимущественно женского пола, которым было поручено хранить запись Болейн.

В мире, где женщины имели мало возможностей заниматься литературой или религией, простые отметки на полях молитвенника и сохранение тайны их самого известного пользователя были проявлением чувств самовыражения и общности, считает историк Макафри.

Источник: www.thehistoryblog.com