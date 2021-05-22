 

В Крыму приговорили к заключению студента украинского вуза. По версии суда, он призывал в соцсетях вернуть полуостров Украине

22.05.2021, 21:20, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Его осудили по ч. 1 ст. 282.1 Уголовного кодекса РФ (создание экстремистского сообщества).

“Установлено, что в 2018 году гражданин Украины Д. создал в социальной сети группу, разработал устав, структуру, символику экстремистского сообщества с целью возвращения Крыма и Севастополя под юрисдикцию Украины”, – говорится в сообщении.

Студента обвинили в “вербовке жителей Крымского полуострова” и “призывах к совершению противоправных действий”. Его задержали сотрудники ФСБ в Крыму в прошлом году.

В суде добавили, что обвиняемый признал свою вину и пояснил, что “преступление совершил, так как попал под влияние группы украинских студентов с радикально-националистическими убеждениями, а также пропаганды украинских средств массовой информации”.

В пресс-службе суда уточнили, что студенту запретили на год администрировать сайты и сообщества в соцсетях.

Контекст:

Россия аннексировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к Российской Федерации не признается Украиной и большинством стран мира.

После аннексии Крыма, по данным правозащитников международной организации Human Rights Watch, ситуация с правами человека на полуострове ухудшилась. Под различными предлогами, включая борьбу с экстремизмом, власти преследуют людей, которые осмеливаются открыто критиковать действия России на полуострове.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

22.12 / Интервью Гордона с Ходорковским. Где и когда смотреть

10.09 / Германия отправила результаты проб Навального в ОЗХО

02.07 / В Общественной палате провели брифинг по итогам голосования

25.08 / Эксперт разъяснил призыв Бориса Джонсона к британцам не стыдиться рабовладельческого прошлого

02.03 / Экс-жена Узелкова прокомментировала личную жизнь после развода

06.03 / Самолет «открытого неба» проверил маскировку военных объектов в Крыму

19.01 / Не любят менять своего мнения – Yle объяснил, почему в Кремле никак не комментируют беспорядки в Вашингтоне

08.07 / Число жертв наводнения в Японии выросло до 58 человек

05.01 / В США предлагают попросить помощи у ИИ для управления ядерными реакторами

17.03 / Байден заявил, что РФ заплатит за «вмешательство» в выборы в США

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика