В Крыму приговорили к заключению студента украинского вуза. По версии суда, он призывал в соцсетях вернуть полуостров Украине

Его осудили по ч. 1 ст. 282.1 Уголовного кодекса РФ (создание экстремистского сообщества).

“Установлено, что в 2018 году гражданин Украины Д. создал в социальной сети группу, разработал устав, структуру, символику экстремистского сообщества с целью возвращения Крыма и Севастополя под юрисдикцию Украины”, – говорится в сообщении.

Студента обвинили в “вербовке жителей Крымского полуострова” и “призывах к совершению противоправных действий”. Его задержали сотрудники ФСБ в Крыму в прошлом году.

В суде добавили, что обвиняемый признал свою вину и пояснил, что “преступление совершил, так как попал под влияние группы украинских студентов с радикально-националистическими убеждениями, а также пропаганды украинских средств массовой информации”.

В пресс-службе суда уточнили, что студенту запретили на год администрировать сайты и сообщества в соцсетях.

Контекст:

Россия аннексировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к Российской Федерации не признается Украиной и большинством стран мира.

После аннексии Крыма, по данным правозащитников международной организации Human Rights Watch, ситуация с правами человека на полуострове ухудшилась. Под различными предлогами, включая борьбу с экстремизмом, власти преследуют людей, которые осмеливаются открыто критиковать действия России на полуострове.

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