Канадский дипломат рассказал, как получить от Ирана компенсации за сбивание самолета МАУ

Суд признал, что Иран умышленно лишил жизни пассажиров и экипаж самолета, отметил Боцюркив. Далее, по его словам, нужно ждать решения суда о сумме компенсаций, которую должен выплатить Иран семьям погибших. Предварительно истцы требовали выплату минимум $1,25 млрд.

Дипломат прогнозирует сложности в этом вопросе. Иран начнет отрицать, что самолет сбили специально и откажется добровольно платить компенсацию. Сложности могут возникнуть и с арестом иранского имущества для выплаты компенсаций. Иранские самолеты не летают в Канаду, поэтому нужно искать другие компенсаторы, заявил Боцюркив.

Он отметил со ссылкой на адвокатов, что можно задерживать за рубежом иранские нефтяные танкеры. Однако это потребует сотрудничества с другими странами. Чтобы получить компенсации от Ирана, можно подавать частные жалобы в Международный уголовный суд, уверен он.

Представитель министерства иностранных дел Ирана Саид Хатибзаде заявил, что Высший суд провинции Онтарио не имеет юрисдикции принимать решения по иску о возмещении убытков в результате авиакатастрофы самолета МАУ, поскольку она произошла за пределами Канады.

Тегеран настаивает на версии непреднамеренного сбивания самолета и что это не было террористическим актом, рассказала “BBC News Україна” корреспондент иранской службы ВВС Фарин Ассеми.

Контекст:

Пассажирский самолет Boeing 737-800 рейса PS752 “Международных авиалиний Украины”, который направлялся из Тегерана в Киев, разбился 8 января 2020 года вблизи столицы Ирана. На борту находилось 167 пассажиров и девять членов экипажа. Никто не выжил. Среди погибших – 11 граждан Украины. Большинство пассажиров были гражданами Ирана и Канады.

Власти Ирана, утверждавшие сначала, что самолет разбился из-за технической неисправности, 11 января под давлением лидеров западных стран признали, что рейс PS752 был сбит иранской ракетой по ошибке.

Замглавы МИД Украины Евгений Енин 23 июля заявил, что расшифровка данных черных ящиков, которая завершилась во Франции, подтвердила незаконное вмешательство в работу пассажирского лайнера.

23 августа Организация гражданской авиации Ирана обнародовала серию данных, полученных с бортового диктофона и регистратора полетных данных самолета МАУ. Согласно записям, экипаж знал о нештатной ситуации и пытался контролировать самолет до последнего.

9 февраля 2021 года канадский телеканал CBC News сообщил об аудиозаписи, на которой человек с голосом, похожим на голос министра иностранных дел Ирана Джавада Зарифа, назвал “совсем не маловероятным” сценарий, при котором самолет могли сбить намеренно. Он также заявил, что правду о трагедии не раскроют на уровне правительства и вооруженных сил Ирана. Хатибзаде отрицал как подлинность записи, так и возможность умышленного уничтожения самолета – по официальной версии, его причиной стала “катастрофическая человеческая ошибка”.

The New York Times писало, что Зариф в марте 2020 года дал интервью иранскому экономисту Саиду Лейлазу. В нем он признал, что иранские военные сразу узнали о том, что самолет “Международных авиалиний Украины” сбили.

Иран 20 февраля объявил о завершении расследования катастрофы. Прокуратура Ирана обвиняет в причастности к крушению 10 человек, среди них есть высшие военные командиры КСИР. Под стражей находится один человек.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал отчет Ирана предвзятым и пообещал продолжить добиваться наказания Ирана за это преступление. Енин говорил, что Украина будет требовать от Ирана продолжения расследования.

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