 

“Не раньше осени”. Потураев объяснил, когда Верховная Рада может принять законопроект “О медиа”

22.05.2021, 21:20, Новости дня
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“В целом – не раньше осени. Или если мы до каникул успеем. Он же большой. Он пойдет по большой процедуре, по длинной. Если мы успеем в первом чтении до каникул это сделать, то это будет супер. Я буду очень рад. […] А осенью уже будет [принят]”, – сказал он.

Нардеп считает, что поправок к законопроекту будет внесено не меньше, чем к “земельным” законопроектам.

“Даже можно спрогнозировать, от какой фракции в первую очередь. Конечно, ОПЗЖ (“Оппозиционная платформа – За жизнь”. – “ГОРДОН”)”, – заявил Потураев.

По его словам, “ни один закон в Украине не проходил через такие ограничения”, как законопроект “О медиа”, изменяющий, в частности, роль Нацсовета по телевидению и радиовещанию.

“Я не предвижу вообще никакого негативного влияния Нацсовета на любые СМИ, которые являются украинскими с проукраинской позицией”, – подчеркнул нардеп.

Контекст:

Законопроект “О медиа” №2693 авторства нардепов от “Слуги народа” был зарегистрирован в Верховной Раде в конце декабря 2019 года. Документ должен регулировать деятельность телевидения, радио, прессы, онлайн-медиа, стриминговых сервисов и платформ общего доступа к информации. Авторы законопроекта, в частности, предложили наделить Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания функцией надзора и контроля за всей сферой медиа.

Законопроект подвергся резкой критике журналистов и медиаорганизаций. Его отправили на повторное первое чтение, но затем в 2020 году зарегистрировали еще два других законопроекта о медиа.

Более 100 журналистов, медиаменеджеров и экспертов подписали открытое письмо президенту Украины Владимиру Зеленскому, руководству Верховной Рады, народным депутатам и европейским партнерам Украины, в котором призвали не поддерживать законопроект “О медиа”.

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко обещал, что замечания представителей украинских СМИ и Совета Европы учтут.

Потураев считал, что законопроект в первом чтении могут принять до конца весны 2021 года. Ткаченко в интервью, которое вышло 8 мая, сказал, что проект “уже перезрел, его нужно доработать как можно быстрее” и вносить в Верховную Раду.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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