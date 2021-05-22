 

В Черкасской области произошла стрельба, ранены граждане Израиля – полиция

22.05.2021, 21:20, Новости дня
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“Около 15.00 в полицию Умани поступило сообщение о том, что на улице Софии Перовской произошла стрельба. В результате пострадали два человека, граждане Израиля. Медики скорой помощи госпитализировали раненых в больницу”, – говорится в сообщении.

Правоохранители отметили, что стрелявший скрылся с места происшествия до приезда полицейских.

“Следователи Уманского районного управления полиции открыли уголовное производство по факту хулиганства, […] проводят осмотр места происшествия, изымают вещественные доказательства, опрашивают свидетелей и отбирают объяснения у очевидцев, а также устанавливают личность злоумышленника”, – объяснили в полиции.

Контекст:

В Умань жители Израиля приезжают преимущественно на могилу лидера брацлавских хасидов цадика Нахмана для празднования Рош а-Шана. В 2021 году Рош а-Шана будет отмечаться 7–8 сентября.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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