Иностранцы рассказали, что их поразило в выступлении Манижи

Наряд Манижи, представляющей Россию на конкурсе Евровидение-2021, вызвал бурное обсуждение в Сети. Во время номера артистка буквально выходит из огромного платья. Иностранные зрители оценили трюк с костюмом.

Манижа объяснила, что платье является символом многовековых традиций, которые не дают женщине освободиться, передает РИА «Новости».

«Вау! Мощное выступление, а открывающееся платье – это умный ход», – написал один из комментаторов.

Многие иностранные пользователи согласились, что РФ – фаворит на конкурсе, отметив «причудливое бабушкино платье на колесиках».

«Я думаю, внутри этого огромного платья заперли где-то десять артистов подтанцовки», – пошутил другой комментатор.

«Россия уже победила только благодаря трюку с платьем!» — заключил один из пользователей.

Как пишет британская газета Daily Express, британцы остались поражены выступлением российской певицы Манижи в полуфинале Евровидения-2021. Как отмечает издание, наибольшее впечатление на зрителей международного песенного конкурса в Британии произвело гигантское платье россиянки, которое там сравнили с нарядом матрешки, информирует «ИноСМИ».

«Зрители все еще обсуждают огромное платье певицы и очень хотят увидеть ее выступление (в финале) на выходных», – говорится в публикации.

«Ну что за платье, фантастика», – написал британский пользователь.

Ранее иностранных зрителей восхитило выступление певицы Манижи в первом полуфинале международного музыкального состязания «Евровидение-2021».

Напомним, запись выступления представляющей Россию певицы Манижи в первом полуфинале конкурса «Евровидение» стала самой популярной среди номеров участников этой части смотра, за ночь ролик набрал 1 млн просмотров на YouTube.