Возле белорусского посольства в Киеве разбросали навоз

Белорусский активист Петр Маркелов был задержан у посольства Белоруссии в Киеве за то, что он разбросал навоз возле дипмиссии. На него составлен административный протокол о мелком хулиганстве.

Замглавы отдела коммуникации киевской полиции Юлия Гирдвилис в эфире телеканала «Украина 24» сообщила, что активист не привел существенных причин своего поступка. «Он объяснил это тем, что, собственно, хотел так поступить, и все. Была у него такая задумка, хотел вот так навредить. Это было расценено как мелкое хулиганство и, соответственно, правоохранители на месте оформили на него протокол», – сказала она, передает РИА «Новости».

Санкция статьи предусматривает штраф, исправительные работы или административный арест.

Накануне российское посольство на Украине направило ноту протеста в связи с антироссийскими акциями у здания дипмиссии в Киеве. Официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила, что участники антироссийской акции выражали протест против деятельности ХАМАСа, якобы получающего помощь из Москвы.