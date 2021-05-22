 

Мнение: Польша закупит 24 БПЛА “Байрактар”

22.05.2021, 21:12, Разное
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Польша официально закупит у Турции 24 полных комплекта ударно-разведывательных БПЛА "Байрактар TB-2" (сам БПЛА, модули управления, ракеты MAM нескольких и типов и дополнительное оборудование).
Официальное обоснование – успешных опыт применения "Байрактаров" в локальных войнах последних лет.
Первые поставки начнутся с 2022-го года и завершатся ориентировочно к 2024-2025 году.
Турция продолжает успешно конвертировать опыт применения ударных БПЛА в новые оборонные контракты.
Польша станет первой страной НАТО, которая покупает БПЛА у Турции.

Источник: Colonel Cassad



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