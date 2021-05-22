Мнение: Польша закупит 24 БПЛА “Байрактар”

Польша официально закупит у Турции 24 полных комплекта ударно-разведывательных БПЛА "Байрактар TB-2" (сам БПЛА, модули управления, ракеты MAM нескольких и типов и дополнительное оборудование).

Официальное обоснование – успешных опыт применения "Байрактаров" в локальных войнах последних лет.

Первые поставки начнутся с 2022-го года и завершатся ориентировочно к 2024-2025 году.

Турция продолжает успешно конвертировать опыт применения ударных БПЛА в новые оборонные контракты.

Польша станет первой страной НАТО, которая покупает БПЛА у Турции.

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