Мнение: Инициатива

Педофилов нельзя вылечить, поэтому в России стоит отменить мораторий на смертную казнь для них, заявила детский омбудсмен Подмосковья Ксения Мишонова. Об этом сообщает «РИА Новости».

Эффективность работы любой инспекции в России измеряется количеством выявленных ею нарушений и наложенных штрафов. На любом совещании любой начальник любой инспекции всегда бубнит что-то себе под нос, но как только текст доходит до показателей, голос немедленно прибавляет в децибеллах и четкости: выявлено столько-то нарушений, наложено штрафов на такую-то сумму. Начальство сверяется с плановыми показателями и в зависимости от соотношения чисел либо благосклонно кивает головой, либо обрушивается с критикой. Собственно, поэтому вокруг такая, извините, хрень творится — какие показатели, такая и направленность работы. Важно не безопасность обеспечить, а собрать плановый урожай.

Видимо, структура по детскому призрению тоже на показателях — ей положено генерировать какие-то предложения. А потом отчитываться: выдвинуто столько-то инициатив.

Ничем иным предложение подмосковной надзирательницы за детьми объяснить нельзя. Предложение непроходное, зато звонкое и точно резонансное. Его можно будет за две, а то и три инициативы сразу включить в отчётность.

По поводу смертной казни в России логика вполне понятна — стоит только начать. А если вспомнить, что у нас обязаны выписать обвинительный приговор даже очевидно невиновному (у судов своя отчетность и свои плановые показатели), то доверять отечественному судопроизводству (это не то, которое корабли строит, а которое людей в тюрьмы сажает) вопрос отправки людей под расстрел точно не стоит. Запустить конвейер несложно. Остановить его будет уже никак.

Собственно, у нас де-факто и так смертная казнь в наличии: ОМОН стреляет на поражение сразу и без вопросов. Даже за рулон обоев. На зонах смертные приговоры приводятся тоже быстро и качественно. Потребовалось казнить Марцинкевича — залили всю камеру кровью, но официально — самоповесился. Так что смысла вводить официальную казнь нет ни малейшего. А еще у нас есть Петров с Бошировым. Спортивное питание с доставкой. В общем, выбор как на хорошем восточном базаре — на все вкусы.

—