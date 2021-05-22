Мнение: Корпоративный налог на прибыль, как попадаются мошенникам и пол-страны на Госуслугах

1. К вопросу о том, насколько легко вести бизнес в России. Среди европейских стран Россия находится в группе тех, у кого сравнительно низкий налог на прибыль компаний. Существенно меньше ставка налога либо в бедных странах, либо в странах-офшорах, которые таким образом стимулируют развитие местного бизнеса и привлекают бизнес иностранный:

https://zen.yandex.ru/media/show_me_world/skolko-nalogov-na-pribyl-platiat-predpriiatiia-v-stranah-evropy-i-byvshego-sssr-609d471ae510c930e37709a4

Россия не бедная страна, и у нас достаточно развитый крупный бизнес. Государству невыгодно делать ставки слишком уж низкими – много иностранцев не привлечёшь, а сборы налогов заметно упадут.

Сравнимые с Россией по уровню подушевого ВВП страны Восточной Европы имеют схожие налоговые ставки, плюс-минус процент.

Великобритания и Ирландия пытаются играть роль мега-офшоров и площадок для американского и азиатского бизнеса в Европе, поэтому там налоговые ставки сравнительно низкие.

А вот в Центральной и Южной Европе – в особенности во Франции, Португалии, Германии, Италии и Испании — бизнес серьёзно обдирают, со ставками вплоть до 32% во Франции и 35% на Мальте.

Власти этих стран полагают, что местные компании крепко привязаны к родной почве и никак не смогут перенести бизнес за рубеж. И действительно: виноградники и пляжи, туристические достопримечательности, заводы Эйрбас и прочее крупное машиностроение довольно-таки сложно вывезти за границу.

2. Интеллигентный человек, разработчик «Яндекса», рассказывает, как попался на удочку мошенникам. Даже умные и образованные люди не застрахованы от интернет-мошенничества:

https://www.facebook.com/alexey.sokirko/posts/3987864944605386

Продавал на Авито специальные ходунки для ребенка с ДЦП. Не ожидал, что встречусь с мошенниками, продавая такой специальный товар. Снижал цену ходунков довольно бодро, думал, что тут не очень надо гнаться за ценой. Кто-то должен ходить на них? Моя цена была уже в 20.000 рублей, я сам купил их за 80.000 два года назад. Написали какие-то люди, пообсуждали с ними товар, попросили прислать авито-доставкой, дальше включается моя вечерняя усталость (это как объяснение аварии на дороге).

Мне приходит электронное письмо с подтверждением якобы от Авито, что якобы получил эти деньги – нажмите на кнопку, чтобы получить денежные средства. Я перехожу по ссылке на сайт, который похож на Авито. Нажимаю кнопку, приходит уведомление от Райффайзена, я не понимаю, зачем нужно уведомление, чтобы зачислить деньги, но ввожу код. Они говорят, что не вышло, и так я делаю 4 раза. Сам, собственными руками. 80.000 уходит с моей карты. Трясу головой, понимаю, что сделал глупость, звоню в Райффайзен, там говорят, что сделать ничего уже нельзя, деньги ушли. Предлагают обратиться в полицию. Будьте осторожны.

По поводу «сделать ничего нельзя» банк, конечно, лукавит. Сделать на уровне банка можно очень много чего — например, вернуть клиенту эти 80 тысяч рублей за счёт банка, а потом искать мошенников самостоятельно. Именно так банк поступил бы, например, в США.

3. Важная веха в цифровизации России. По итогам прошлого года к порталу «Госуслуг» подключилось 12 миллионов человек, его общая аудитория выросла до 78 миллионов, что составляет более половины населения страны:

http://digital.gov.ru/ru/events/40942/

http://ria.ru/20210512/gosuslugi-1732000791.html

Теперь осталось дождаться, когда граждане не просто зарегистрируются, а начнут пользоваться госуслугами онлайн более активно, не создавая очереди в госучреждениях и МФЦ.

Можно ли отныне считать Россию цифровизированным государством? Вопрос спорный. Нынешняя ситуация сравнима с урбанизацией РСФСР в 1958 году, когда половина населения формально проживала уже в городах.

Однако новоиспечённые горожане сохраняли деревенские привычки и крепкие связи со своими сельскими родственниками, у них оставались дома на селе, где они периодически жили. Да и многие малые города в СССР были вчерашними посёлками, повышенными в статусе при отсутствии реальных изменений. Фактически, урбанизация тогда не была завершена даже наполовину.