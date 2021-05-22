 

Покажите индивидуальность: как правильно оформить профиль на сайте знакомств

22.05.2021, 20:46, Разное
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Если в реальной жизни встречают по одежке, то на сайтах знакомств представление о человеке составляют по его профилю. Если вы предпринимали попытки найти вторую половинку в виртуальном пространстве, но потерпели фиаско, то есть смысл переделать свою анкету. Вот несколько советов, которые следует взять на вооружение.

Фото с улыбкой

Знаете ли вы, что фотографии улыбающегося человека вызывают к его профилю больше доверия? Посмотрите, какой снимок стоит в качестве основного у вас. Если наблюдается переизбыток использования фильтров, если вы отвернулись от камеры или застыли с печальным видом, то не удивляйтесь тому, что у вас мало откликов.

Проявите индивидуальность

Любой раздел профиля должен сообщать о вас нечто особенное и уникальное. Не нужно писать, что вы любите читать книги, лучше укажите конкретного автора и конкретное произведение. Если вы любите смотреть фильмы, то перечислите самые любимые киноленты. По такому же принципу (меньше обобщенности и больше индивидуальности) заполните все разделы.

Обратите внимание на свою фотогалерею. Пусть ваши снимки несут смысловую нагрузку. Проще говоря, загружайте не бессмысленные селфи, а те фото, которые отображают ваш образ жизни, увлечения, хобби и так далее.

Укажите цели

Самая большая ошибка большинства людей, которые регистрируются на сайтах знакомств — это замалчивание реальных целей и желаний. Если вы будете стесняться писать о том, что хотите серьезных отношений, создания семьи и так далее, то не удивляйтесь, что вам будут писать все подряд: и те, кто ищет легких отношений, и те, кого интересует только дружба, и те, кто ищет попутчика для совместных путешествий.

Из вашего профиля должно быть понятно, какие цели вы преследуете. Тем самым вы исключите тех людей, чьи цели не совпадают с вашими, и сэкономите свое время. также будет нелишним обсуждать с собеседником план действий на ближайшее будущее: сколько будет продолжаться ваше онлайн-общение, когда вы сможете увидеться в реальной жизни.

Проявляйте креатив

Банальные анкеты не очень привлекательны. Если вы, к примеру, напишите: «Я Вася, работаю менеджером, увлекаюсь скалолазанием, в свободное время люблю читать и смотреть фильмы», то не удивляйтесь, что профиль вряд ли кого-то заинтересует. Избегайте избитых фраз и клише. Чтобы проявить себя с лучшей стороны и произвести впечатление на аудиторию потенциальных партнеров, составьте оригинальную презентацию о себе.

То же самое касается и требований к желаемому партнеру. Многие пишут: «Хочу познакомиться с умным и порядочным мужчиной». Но можно написать так: «Ищу парня, который продегустирует со мной блюда азиатской кухни».

Никакой драмы

Некоторые пользователи Интернета предпочитают рассказывать, кого они не хотели бы видеть рядом с собой. Например, некоторые пишут: «Не интересуют легкомысленные и самовлюбленные парни». В этом случае идет акцент на негативе, а это очень портит первое впечатление.

Укажите те характеристики, которые являются для вас приоритетными при выборе партнера. Пишите только в позитивном ключе. Тогда ваш профиль наверняка привлечет внимание большего количества людей.



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