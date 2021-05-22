 

“Рекомендуемая норма”: Британские ученые рассказали о пользе ежедневных трехминутных тренировок для долголетия

22.05.2021, 20:24, Разное
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Британские исследователи провели исследование, в ходе которого изучили влияние ежедневных тренировок на здоровье организма человека. По словам исследователей, даже трехминутная интенсивная активность в течение дня способна существенно снизить риск ранней смерти.
Как продемонстрировала научная работа ученых, представляющих Каледонский университет (Глазго, Великобритания), для предпочитающих сидячий образ жизни жителей планеты оптимальным вариантом является ежедневная трехминутная тренировка в умеренном или интенсивном режиме. В случае же, если физическая активность является более легкой, её продолжительность следует увеличить до 12 минут. Такой режим дня, по словам специалистов, обеспечит его приверженцам “наиболее долгую и здоровую жизнь”. “Оставшиеся часы нужно потратить на то, чтобы больше двигаться и хорошо высыпаться. Этот подход действительно укрепит ваше здоровье. 30 минут физической активности в день или 150 минут в неделю – это рекомендуемая норма, но вы можете свести на нет эту работу, если будете слишком долго сидеть”, – добавил один из авторов исследования, профессор Себастьян Частин.

К слову, ученый добавил, что соблюдение упомянутых рекомендаций обеспечит увеличение продолжительности жизни примерно на 30%. В то же время, как отмечают эксперты, единая универсальная и подходящая абсолютно для всех “формула”, связанная с тренировочной активностью, все же отсутствует. Материалы научной работы были опубликованы в BBC News.

Источник: lenta.ru



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