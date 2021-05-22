 

“Волшебный день”: Татьяна Брухунова очаровала подписчиков новым весенним образом

22.05.2021, 20:24, Разное
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Экс-менеджер и нынешняя супруга юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова разместила на своей странице в Instagram свежий фотоснимок, на котором продемонстрировала очередной стильный наряд для дневного моциона. Публикация знаменитости вызвала массу восторженных отзывов от подписчиков.
Стоит отметить, что в последнее время Татьяна Брухунова демонстрирует завидный талант инста-блогера, регулярно радуя посетителей своего микроблога фотоснимками новых и стильных образов. Так, на свежем опубликованном фото она дефилирует на фоне арочной архитектуры, облаченная в длинный джинсовый тренч. Модную визуальную композицию на красавице также дополнили красная клетчатая рубаха под верхней одеждой, черные облегающие лосины и белые кроссовки. Комментировать очередную мини-метаморфозу во внешнем облике Брухунова не стала, сопроводив снимок лишь лаконичным хештегом #magicday (“Волшебный день”).

Фолловеры хозяйки аккаунта по достоинству высоко оценили её стильный образ, оптимистичное настроение и обворожительную улыбку. К слову, некоторые поклонники охарактеризовали превалирующий в одежде любимицы синий цвет как “королевский”.



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