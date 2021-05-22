Что произойдёт с женщинами, которые постоянно худеют

Современные женщины зачастую привыкли следить за своей фигурой, затем снова набирают лишние килограммы, а потом опять изнуряют себя диетами. Американские учёные рассказали, что произойдёт с представительницами прекрасного пола, которые постоянно худеют.

Исследователи, представляющие Институт питания человека и Колумбийского университета, изучив данные 506 женщин (средний возраст – 37 лет), объяснили, что цикличная потеря веса в итоге ухудшит сон. То есть, когда постоянно меняется вес из-за физических нагрузок (к примеру, езда на велосипеде), начинаются проблемы с засыпанием, а ещё появляется риск заработать апноэ во сне.

Также хроническое нарушение сна и циклические изменения веса ухудшают сердечно-сосудистую систему. В будущем исследователи планируют изучить, как изменения массы тела влияют на сон у мужчин.

Источник: naked-science.ru