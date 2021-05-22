 

Украина завоевала первое в истории мужского карате золото чемпионата Европы

22.05.2021, 20:22, Новости дня
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Решающей стала последняя минута боя. За 34 секунды до его завершения один балл заработал Агаев. Но Горуна сумел вырвать волевую победу, проведя результативную атаку за шесть секунд до финального гонга. Судьи, пересмотрев повторы судьи, засчитали украинцу три балла.

Отмечается, что это первая золотая медаль чемпионата Европы в карьере Горуны. А победа украинца – первая в истории мужского карате Украины.

ВИДЕОВидео: Karaté Mickael Serfati / YouTube
Контекст:

Горуна – первый в истории Украины каратист, получивший лицензию на Олимпийские игры, которые в этом году должны пройти в Токио.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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